Til modangreb: - Latterlig trussel!

Det har vakt undren hos adskillige parter, at Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) ved VM har forbudt brugen af et anførerbind med regnbuens farver på.

Det såkaldte One Love-armbind, der er en del af en kampagne mod diskrimination, var ellers udset til at bryde flere anfører-overarme, herunder danske Simon Kjærs.

Men på grund af frygt for, at armbindet ville udløse et gult kort, blev planerne om at bruge det skrottet mandag.

Hollands Virgil van Dijk var én af dem, der skulle have haft det på, og den stærke forsvarsspiller forstår ikke ret meget af processen.

- Det er totalt latterligt at true med sanktioner på grund af et armbind. Jeg forstår det ikke, siger han ifølge nyhedsbureauet dpa efter Hollands sejr på 2-0 over Senegal mandag.

Også Englands anfører, Harry Kane, som også ville have båret One Love-armbindet, undrer sig.

- Vi er skuffede. Vi ville have det på. Den beslutning blev taget ud af mine hænder. Det er ude af spillernes kontrol. Jeg er sikker på, at FA (Englands fodboldforbund, red.) og Fifa vil fortsætte den diskussion, siger Kane ifølge dpa.

I stedet for One Love-armbindet bar han og Virgil van Dijk i stedet et Fifa-godkendt armbind med ordene 'No Discrimination' på.