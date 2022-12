To trin fra tronen

Man skulle egentlig mene, at Lionel Messi har gjort nok.

Eventyrlige 1001 gange har magikeren fra Rosario fundet vej til modstandernes mål i en på alle måder enestående karriere, der har sikret ham flere trofæer ene mand, end mange af verdens mest berømte klubber kun kan drømme om.

Ti spanske mesterskaber, fire Champions League-titler og tre verdensmesterskaber for klubhold samt syv Ballon d'Or-kåringer er det blevet til gennem årene, for bare lige at nævne de allerstørste højdepunkter.

Bedrifter, der for længst har indskrevet Lionel Messi på en hædersplads i fodboldhistorien.

Men der er stadig et markant hul i superstjernens CV, som betyder, at romantikere fortsat afviser at lade ham overtage tronen som alle tiders største spiller fra landsmanden Diego Maradona.

Det fordømte VM-guld.

Argentinas to fodboldgiganter. Men hvem er størst? Foto: Ritzau Scanpix

Maradona sikrede sig helgenstatus, da han med verdens frækkeste fødder og en mindst ligeså flabet hånd gjorde Argentina til verdensmestre for anden gang i 1986, inden han fire år senere blev buhet ud som skurk, da Argentina tabte 0-1 til tyskerne i finalen.

På papiret har Messi leveret det samme. Han har også tabt en finale, i 2014, men hans VM-titel er 'kun' med U20-landsholdet, og indtil han står med den rigtige pokal i hænderne, vil debatten vare ved.

VM i Qatar er med al sandsynlighed sidste skud i bøssen for PSG-profilen, der efter chokstarten mod Saudi-Arabien for alvor er trådt i karakter, og med storspil og foreløbigt fire kasser har taget alvorligt fat i den argentinske dirigentstok.

Nu står kun Kroatiens veteranhold, der i den grad har vist sig som slutrundeeksperter, mellem Messi og endnu en VM-finale.

Modric og co. bliver en hård nød at knække, men hvis nogen kan gøre det, er det Lionel Messi, vurderer landsholdskollegaen Nicolas Tagliafico.

- Han er vores kaptajn og vores leder. Det er ham, der skubber os fremad og motiverer os. Han har den særlige fordel, konstaterer Lyon-backen, der har grænseløs tillid til sin 35-årige medspiller.

- Han har den særlige fordel på banen. Vi ved, vi har Messi, og det er en enorm kilde til motivation.

- Vi er meget glade for at have ham som vores anfører, og med alles støtte har vi spillerne og staben, der forsøger at arbejde i samme retning og opnå vores drøm. Og det smukkeste er, at vi gør det med Messi ved vores side, siger Nicolas Tagliafico.

I aften vil det vise sig, om den argentiske troldmand kan finde hullerne i de kroatiske bolværker og spille sig til en sidste chance for endegyldigt at skubbe Diego Maradona ned af den trone, de to argentinere fortsat deler.