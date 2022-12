Tog ordet: - Ikke spillernes beslutning

DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, forsvarede, hvorfor to af landsholdets unge spillere blev kastet for løverne efter nederlaget til Australien - og hvorfor stjernerne aldrig dukkede op hos den skrevne presse

Med hovedet i jorden listede 24-årige Alexander Bah rundt om hjørnet i den såkaldte mixed zone, som spillerne skal igennem efter en kamp.

Her blev VM-debutanten som den allerførste danske spiller mødt af 20 journalister fra den skrivende presse, der alle krævede svar på, hvordan det kunne lade sig gøre at tabe til Australien og forlade VM i pinlig utide.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Alexander Bah blev kastet for løverne på banen, da han erstattede Rasmus Nissen Kristensen i pausen mod Australien. Efterfølgende skulle han også svare for sig foran pressen. Foto: Lars Poulsen

Ledere som Kasper Schmeichel, Christian Eriksen og Pierre-Emile Højbjerg dukkede aldrig op for at svare for sig, men det gjorde blandt andre 22-årige Jesper Lindstrøm.

Endnu en VM-debutant.

Det bad Ekstra Bladet DBU-toppen forholde sig til dagen derpå:

Annonce:

- I har sagt, at det er urimeligt over for spillerne, at de skal svare på spørgsmål om menneskerettigheder, men er det ikke også urimeligt over for Jesper Lindstrøm og Alexander Bah at sende dem ud for at tage tæskene oven på så stor en skuffelse?

- Det vil jeg gerne svare på, sagde kommunikationschefen i DBU, Jakob Høyer, fra podiet på torsdagens pressemøde, hvor Kasper Hjulmand og Peter Møller også var på plads.

- På den ene side kritiserer I, at der ikke er nok spillere, og på den anden side kritiserer I så, hvem der kommer. Det har jeg svært ved at følge med i.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De tre bosser har taget plads på podiet. Foto: Lars Poulsen

- De var ikke de første, der kom ud for at tale med pressen. Der var tre-fire spillere, som både havde givet interviews til Danmarks Radio og TV 2. Det er et stort pressearbejde.

- Vi gør det så godt, som vi kan, men om vi skulle have gjort det på anden vis, det tager vi med videre. Jeg synes, vi har nogle fantastiske spillere, der stiller op, lød forsvaret fra Høyer.

Han tilføjede, at det ikke var ledernes eget valg ikke at stille op.

Annonce:

- Jeg er ked af, hvis nogle af jer gik glip af profilerne. Det var ikke spillernes beslutning. Hvis I vil rette en kritik, så ret den mod mig.

På pressemødet var det også et tema, at landsholdet var blevet mere og mere lukket, som slutrunden skred frem.

Men det kan Jakob Høyer ikke genkende.

Hvad tjener de danske VM-stjerner? Med Ekstra Bladet+ får du et unikt indblik i lønhierarkiet på landsholdet. Få det fulde overblik over samtlige spillere LIGE HER.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Blodbold: Fodbold på de dødes grave