Topløs fan bryder tavsheden

Der herskede frygt for, om den topløse fan fra VM-finalen var smidt i fængsel. Nu bekræfter hun, at hun er i sikkerhed

Under VM-finalen søndag aften dukkede en topløs argentinsk fan pludselig op på tv-billederne, der blev sendt ud til hele verden.

Eftersom nøgenhed er strengt ulovligt i Qatar, frygtede man, at kvinden var blevet smidt i fængsel for sin opførsel.

Nu bekræfter kvinden selv, Noe, som hun hedder, at hun er i sikkerhed.

I en række stories på sin Instagram, har Noe givet livstegn - og alt tyder på, at hun har det godt.

Noe, der poserede topløs under VM-finalen, bekræfter, at hun har det godt. Screendump: Instagram/noe.dreams1

Hun har blandt andet delt en video af sig selv, hvor hun sidder i et fly, der tilsyneladende er på vej ud af Qatar.

'Start flyet, inden de kommer og henter mig,' skriver hun sarkastisk.

Desuden har hun delt flere videoer og billeder fra kampen, hvor hun sammen med en medfan poserer topløs på stadion.

Noe har endda tilføjet 'Den topløse pige' til sit navn på det sociale medie.

Det er ikke et krav i qatarsk lovgivning, at kvinder skal tildække sig. Dog anbefales det at bære beklædningsgenstande, der som minimum skjuler knæ og skuldre.

Under VM har man dog set adskillige fans med meget lidt tøj på rundt omkring på tilskuerrækkerne, og de er tilsyneladende heller ikke blevet straffet.

Det gælder blandt andet den kroatiske model Ivana Knöll, der har været et stort samtaleemne under VM med sin udfordrende påklædning.

- Jeg er ikke bange for at blive anholdt for at være den, jeg er. Jeg mener ikke, jeg kan skade nogen ved at bære bikini. Hvis det får mig anholdt, så må de bare anholde mig, har Ivana Knöll tidligere sagt.