Toptræner færdig efter VM-fiasko

Mexicos landstræner ved VM og de seneste år, Gerardo 'Tata' Martino, meddelte, at hans kontrakt udløb, da det mexicanske landshold blev sendt ud af slutrunden onsdag.

Mexico gjorde ganske vist en hæderlig indsats i sidste kamp for at gå videre fra gruppespillet.

Men trods en sejr på 2-1, et stort overtag og et drømmemål mod Saudi-Arabien er slutrunden forbi for Mexico.

Dermed er landets imponerende stime af ottendedelsfinaler også slut.

- Jeg er den første, som er ansvarlig for denne frygtelige skuffelse og den frustration, som vi står med, siger Martino.

- Som den person, der er ved roret, gør det mig trist, og jeg tager fuldt ud ansvaret på mig for denne fiasko.

- Min kontrakt udløb, så snart dommeren fløjtede kampen af, og der er ikke mere at gøre, siger han.

Det er første gang siden 1978, at det ikke er lykkedes Mexico at gå videre fra gruppespillet i VM - hvis man ser bort fra 1990, hvor holdet var udelukket fra VM. I 1982 formåede Mexico ikke at kvalificere sig til VM.

Martino overtog landstrænerjobbet i 2019 efter at have ført amerikanske Atlanta United til MLS Cup-titlen.

Men Mexico havde det svært mod USA og Canada i kvalifikationen, og kritikken af Martino er fortsat under VM.

Holdet scorede i de første to kampe ikke nogen mål og fik blot et point.

Imens kom Mexicos mest scorende landsholdsspiller nogensinde - den tidligere Real Madrid- og Manchester United-angriber Javier 'Chicharito' Hernandez - slet ikke med til VM.

Martino har tidligere stået i spidsen for Argentinas og Paraguays landshold. Sportsmediet The Athletic skrev allerede i juli, at han havde besluttet sig for at stoppe som mexicansk landstræner efter VM.