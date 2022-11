Total skuffelse: - Pinligt at være dansker lige nu

Danske fans i Bella Centret var i chok over, hvad de havde set på storskærmen

Nu skulle det være. Glem de to første sløje gruppekampe. Det var nu Danmark skulle stemple ind til VM.

Onsdag aften havde Bella Arena i samarbejde med DBU, TV 2 og DR inviteret til storskærmsarrangement, og der var allerede meldt udsolgt flere dage i forvejen.

Da startfløjtet nærmede sig var der spænding i luften, og Danmark skulle blot slå nummer 38 på FIFA's verdensrangslisten, Australien, for at gå videre fra gruppespillet ved VM i Qatar og så tro på en sejr til de forsvarende verdensmestre, Frankrig, der skulle møde Tunesien.

Store forventninger

'Vi skal slå Australien. Vi skal dominere Australien. Måske kan det endda blive 4-0.'

Forventningerne til de danske drenge var intet mindre end kolossale forud for opgøret.

- Vi forventer, at vi vinder i dag. Det er fuldstændig ligegyldigt med de to første kampe. Vi skal nok gå videre, lyder det fra flere optimistiske fans, som Ekstra Bladet møder i Bella Arena.

- Vi tabte også de første to kampe til EM, så vi satser på, at der sker det samme denne her gang, siger en fan og henviser til EM 2021, hvor Danmark gik hele vejen til semifinalen.

- Vi skal vinde. Mand til mand er vi bedre. Jeg tror, vi vinder 4-0, lyder det fra en anden dansk roligan.

Det startede lovende, men som kampen skred frem begyndte nervøsiteten at sprede sig. Første halvleg var en skuffende affære, men håbet levede lige indtil det umulige skete.

De danske fans i Bella Arena kunne ikke tro deres egne øjne, da Danmark skuffede fælt og tabte 1-0 til Australien i gruppespillet ved VM i Qatar. Et resultat der endegyldigt sender Danmark ud af VM. Foto: Per Rasmussen

Katastrofen

Pludselig råber den store mængde fans i salen 'NEEEJ' ved synet af Australiens Mathew Leckie, der scorer til 1-0. Der er efterfølgende total stilhed i salen. Flere fans tager sig til hovedet. Der er vantro i deres øjne.

En fan kigger tomt ud i luften, inden han bunder resten af sin øl. Mellem hans fødder står fem mere. Det bliver en lang aften.

En gul trøje lyser op i det røde hav af danske fans. Den australske fodboldfan er lykkelig over scoringen til 1-0 og kan ikke skjule sin begejstring. Et par skuffede danske fans klapper ham på skulderen.

En skuffet Joachim Andersen efter slutfløjt. Foto: Gregers Tycho.

Med fem minutter tilbage af den ordinære spilletid udvandrede grupper af fans fra Bella Arena. Nogle var tydeligt frustrerede over resultatet og havde ikke lyst til at tale med pressen.

Det lykkedes dog at fange et par fans til en kommentar, inden de forsvandt ud i novemberkulden.

- Det er nærmest pinligt at være dansker lige nu, siger Michael til Ekstra Bladet.

Hvordan synes du generelt, Danmark har klaret det under VM?

- Har de overhovedet været til stede? Jeg synes, det er så pinligt, tilføjer han.

- Det er pinligt, at vi er nummer ti på verdensrangslisten, og så ryger vi ud i gruppespillet til nummer 38, siger to andre fans, som Ekstra Bladet møder.

- Det er som om, at de ikke har haft den der gejst, som man fornemmede, de havde til EM. Vi kom aldrig rigtig i gang, tilføjer de.

Det blev altså den VM-slutrunde, der var lagt op til efter EM-succesen i 2021.

Danmark udraderede al modstand i VM-kvalifikationen, men skuffede fælt i Qatar, og de danske spillere kunne ikke leve op til de mange forventninger. Tværtimod. Et point og et mål i tre kampe. Det var, hvad Danmark kunne præstere i Qatar i 2022.

