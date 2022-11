Tre dage med sommerfugle: - Der var mange følelser

Ekstra Bladets VM-ekspert, Nicklas Bendtner, sætter sine tidligere holdkammerater under lup, og her er turen kommet til Simon Kjær

Nu var det gået så godt længe. Og så skulle det hele kollapse til sidst.

Han var sikker på det gik galt, da kampen dommer Cesar Ramos gik til VAR-skærmen for at tjekke om Danmark skulle have et straffespark.

- Da han gik ud til VAR-skærmen, var jeg sikker på, han dømte straffespark til Danmark. Men heldigvis blev der begået et frispark kort forinden, forklarer Anis Ben Slimane.

Anis Ben Slimane løb tør for kræfter og blev skiftet ud. Foto: Lars Poulsen.

Han måtte se de dramatiske minutter fra bænken. Han var træt og blev skiftet ud efter pausen oven på en heroisk arbejdsindsats.

Nu begik Mathias Jensen er frispark som optakt til situationen, hvor en tunesisk spiller havde hånd på bolden. Og så fik Danmark ikke et straffespark.

For Brøndby-spilleren var det en speciel oplevelse at møde Danmark i en landskamp. Det er noget, der har præget ham meget de seneste dage.

Anis Ben Slimane måtte slide og levere en stærk defensiv arbejdsindsats, da Tunesien spillede 0-0 mod Danmark. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg har haft sommerfugle i maven de seneste tre dage. Der var mange følelser for mig i den her kamp. Det påvirkede mig også lidt i starten, erkender Anis Ben Slimane, der ventes at forlade Brøndby, når VM er overstået.

Kursen er sat mod et udenlandsk eventyr for den 21-årige landsholdsspiller.

Han var stolt over resultatet, fordi han betragter Danmark som en af de stærkeste landshold i verden.

- Når vi kan levere så godt et resultat mod Danmark, kan vi også gøre det mod Frankrig og Australien.

- Det var tydeligt, at danskerne ikke var så komfortable med den måde, vi stressede dem på. Vi gjorde det ubehageligt at have bolden, mener han

Han er overbevist om, at den enorme tunesiske støtte fra lægterne påvirkede tuneserne til at løbe mere og kæmpe heroisk for ikke at tabe.

- Vi lægger utrolig meget energi i den her kamp. Den larm vi oplever på længerne, giver os rigtig meget ekstra energi, forklarer Anis Ben Slimane.

