Trist tendens: Eksperter er ikke i tvivl

England, Spanien og Frankrig har fejret store sejre ved VM i Qatar, men målfesterne har været undtagelser fra det generelle billede.

Hele fem kampe ved slutrunden er indtil videre endt 0-0.

Rekorden for flest nulløsninger ved et VM er syv. Det er sket fire gange i historien.

For fire år siden var det kun den begivenhedsløse gruppekamp mellem Danmark og Frankrig, som endte uden scoringer.

Tendensen ved dette års VM er udtryk for forsigtighed, mener den tidligere landsholdsspiller for Nigeria Sunday Oliseh.

- Hold har ikke ønsket at tage for mange risici, siger Oliseh, der er en del af Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) ekspertpanel, som undersøger tendenser ved VM.

- Data viser, at omkring 70 procent af de hold, som taber første kamp ved VM, ryger ud efter det indledende gruppespil. Det tror jeg, holdene er klar over, lyder det ifølge Reuters fra den tidligere midtbanespiller.

England-USA, Uruguay-Sydkorea, Marokko-Kroatien, Mexico-Polen og Danmark-Tunesien er alle blevet 0-0.

Alberto Zaccheroni kommer frem til samme konklusion som Oliseh.

- Det er helt åbenlyst, at holdene har en forsigtig tilgang, siger den tidligere træner for blandt andet AC Milan og Japan.

- Der er adskillige hold, som har stillet med fem forsvarsspillere og spillet meget kompakt. De har villet være sikre på som minimum at få et point med fra åbningskampen, og hvis chancen kom, ville de prøve at vinde kampen, forklarer han.

Fifa har selv peget på flere tendenser fra slutrunden indtil videre. Holdene benytter sig i højere grad af genpres end tidligere, og adskillige mål er kommet efter indlæg.

I de første 20 kampe blev der scoret 14 mål efter indlæg. På samme stadie i gruppespillet ved VM for fire år siden var der kun scoret tre efter indlæg.

Sunday Oliseh forventer, at fraværet af transporttid vil holde energiniveauet oppe på holdene.

- Det er et meget anderledes VM, fordi spillerne kan sove i den samme seng hver nat, og hvert hold har sin egen lejr. Man skal ikke rejse fra stadion til stadion.

- Det er, som om alle spiller på hjemmebane. De bliver ikke ramt af den træthed, der opstår, når man konstant rejser rundt, påpeger han.

