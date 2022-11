Trodsede forbud: Neuer alligevel i regnbuefarver

Selvom det stærkt omtalte One Love-anførerbind ikke blev båret i onsdagen kamp mellem Tyskland og Japan, så kunne de karakteristiske regnbuefarver alligevel spottes et sted på Manuel Neuer

Fodbold-stormagten Tyskland og den rutinerede kaptajn Manuel Neuer var akkurat ligesom Hjulmands tropper blevet truet med sportslige repressalier, hvis de trodsede FIFAs forbud og indtog grønsværen med det heftigt debatterede One Love-anførerbind.

Idéen om at entrere banen One Love-anførerbindet blev som bekendt skrottet i den 11. time, men det afholdt altså ikke det tyske mandskab fra at vise deres utvetydige utilfredshed med tingenes tilstand under VM-slutrunden i Qatar.

På det obligatoriske holdfoto valgte samtlige tyske spillere at holde sig for munden, hvilket ikke kunne tolkes som andet end et slet skjult symbol på, at man ikke må udtrykke sine holdninger over for hverken Qatar eller det internationale fodboldforbund.

Og selvom regnbuefarverne ikke var til at spotte på Neuers venstre overarm, så var han alligevel iklædt de karakteriske farver – regnbuefarverne, der fungerer som et symbol på LGBTQ+-rettigheder, kunne nemlig anes på keeperens støvler.

I øvrigt løb flere tyske spillere rundt på banen med regnbuefarvede støvler.

Selvom de førnævnte støvler ganske vist også er blevet brugt før det udskældte VM i den kontroversielle ørkenstat, så kan det da ikke tolkes som andet end en mere diskret protest.

Foto: Ritzau Scanpix/Matthew Childs

Foto: Ritzau Scanpix/INA FASSBENDER

Foto: Ritzau Scanpix/MOLLY DARLINGTON

Qatar er forud for VM blevet stærkt kritiseret for landets manglende LGBT+-rettigheder.

Det er nemlig ikke lovligt at være homoseksuel i Qatar. Homoseksuelle samt bl.a. transkønnede personer i Qatar har op til slutrunden kunnet berette om anholdelser, vold og isolationsfængsling uden rettergang.

Symptomatisk for det storladne show i Qatar falder snakken snarere på alle de mange politiske konflikter.

Men for god ordens skyld skal det nævnes, at Tyskland på sensationel vis blev besejret af Japan med 2-1.

Endnu et overraskende nederlag til en stormagt.

De spanske spillere opvarmede øjensynligt også iklædt trøjer, der var prydet med de såkaldte regnbuestriber inden opgøret mod Costa Rica på Al Thumama Stadium.

Luis Enriques mandskab kom dermed også efter alt at dømme på en mere spindsfindig måde at omgåes de opsigtsvækkende trusler fra FIFA om mulige sanktioner. Det samme gjorde de tyske spillere i øvrigt ifølge britiske Mirror.

Spanske Cesar Azpilicueta og holdkammeraterne med de sidste highfives inden Costa Rica-kampen. Foto: Ritzau Scanpix/JAVIER SORIANO