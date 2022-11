Truer Hjulmand og Southgate med straf: - Har ikke talt sammen

Journalisterne bliver ved med at insistere på svar og handling, men spørgsmålet er åbenbart så stort og konfliktfyldt, at trænerne for nuværende ikke gider at svare klart.

De er presset ind i det, mener de.

De vil fokusere bolden. For nu gælder det sporten. VM i Qatar. Slutrunden, der er beskyldt for at være den mest korrupte og skandaløse i historien.

I en fælles udmelding mandag gjorde syv VM-nationer – herunder England og Danmark – det så klart, at man alligevel ikke vil lade landenes kaptajner gå på banen med det anti-diskriminerende anførerbind ’One Love’ af frygt for, at FIFA udstikker dem et gult kort fra kampens start.

Men er det ikke en lille pris at betale, hvis man kan sende et signal til hele verden?

- Vi ved godt, at der er problemer og spørgsmål, som folk vil have vores mening om, og jeg synes egentlig også, at vi har svaret i de seneste 12 måneder.

Annonce:

- Jeg vil altid gerne svare på alting, men det her er VM. Det er ikke spillernes eller vores ansvar at tage stilling hele tiden, forklarede den altid velklædte englænder på et pressemøde efter 6-2-sejren over Iran.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Jens Dresling

Et svar, som hans gode kammerat Kasper Hjulmand også har yndet at give i dagene op til slutrunden.

Nu er det ledelsen i DBU, der skal tage sig af svar på sådanne spørgsmål, har den danske landstræner insisteret.

Og noget tyder på, at Hjulmand da også har holdt sig til de sportslige overvejelser i Qatar indtil nu.

- Har du talt med Kasper Hjulmand om det her, og hvad har I diskuteret frem mod kampene?

- Jeg kender Kasper godt. Han er en god person. For nogle få måneder siden talte vi sammen, da vi var til en kamp i Milan. Om alle mulige ting og sager. Vi har ikke talt om det her.

- Alle trænere, der står i spidsen for sit land, vil gerne have lov til at tænke på fodbold.

Og som Hjulmand også siger, er det op til forbundene at føre den kritiske dialog med FIFA, mener Southgate.

Annonce:

- Der er nogle ting, hvor jeg ikke er sikker på, at vi kan gøre en forskel. Derfor bør vi kanalisere vores energi i de rigtige retninger.

- Folk ved, hvad vi står for. Vi knæler før kampen, fordi det er noget, vi føler, vi kan gøre en forskel med, siger træneren med henvisning til, at de engelske spillere eksempelvis støtter op om #BlackLivesMatter-kampagnen.

FIFA har bedt nationernes anførere om at bære armbind med specifikke budskaber, som verdens mest magtfulde fodboldorganisation har bestemt.

I første runde skulle det have været #FootballUnitesTheWorld, men England benyttede sig budskabet, der ellers var reserveret til kvartfinalen - #NoDiscrimination.

Blodbold: Den store VM-optakt