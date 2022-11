Tunesisk landstræner storroser Danmark

Den tunesiske landstræner var stolt på arabernes vegne over at repræsentere sit land

Han gentog sig selv flere gange.

Ingen var i tvivl om, han var stolt på arabernes vegne.

Stolt over Tunesien for sjette gang har kvalificeret sig til en VM-slutrunde.

Nu handler det også om en anden form for stolthed, når VM tirsdag begynder for Tunesien ved VM.

- Vi er her for at gøre vores folk stolte. Vi sætter pris på den enorme støtte, vi får fra vores folk. Derfor skal vi også forsøge at yde vores bedste, siger landstræner Jalel Kadri på pressemødet før opgøret mod Danmark.

Issam Jebali fra OB er sikker på, at Danmark ikke undervurderer Tunesien. Foto: Lars Poulsen.

Tunesien, der ligger nummer 30 på verdensranglisten, var også med for fire år siden i Rusland, hvor de røg ud i gruppespillet. England og Belgien gik videre, mens de fik én sejr over Panama.

De er aldrig nogensinde gået videre fra gruppespillet ved en VM-slutrunde.

- Vi har gjort fremskridt, har forberedt os godt, men har også haft et hårdt forløb. Nu skal vi leve op til vores forventninger og repræsentere det arabiske folk på bedste vis.

- Vi er fire arabiske nationer til VM, og vi er stolte over at være med. Alle arabere føler sig stolte over at være med, siger Jelel Kadri.

Kadri siger, han kender alt til Danmark. Han har forberedt sit hold på den danske spillestil.

- Vi skal møde et hold, der altid er i god form. Et mandskab, der altid giver alt, hvad de har. Det er et af de bedste hold i Europa.

- Danmark spiller med høj kvalitet og har stor individuel styrke, siger Jelel Kadri uden at sætte nogen navne på de danske stjerner.

Den tunesiske landstræner lignede et stort spørgsmålstegn, da han fik spørgsmålet om One Love-anførerbindet.

Han gled helt af på spørgsmålet, da han blev spurgt til, at de syv nationer – heriblandt Danmark – havde ønsket at stille op med anførerbindet.

- Vi må respektere hinandens kulturer og ambitioner. I Qatar respekterer man alle kulturer og nationer, mener altså Jelel Kadri.

Noget af det de tunesiske spillere kan glæde sig mest til tirsdag, er den enorme støtte, de vil få i Qatar. Her bor der i niveauet 30.000 tunesere.

Tirsdag på stadion ventes der også at være i omegnen af 30.000 tunesere på Education City Stadium, hvor der er plads til 40.000 tilskuere.

Brøndbys Anis Ben Slimane ventes at spille fra start. OBs Issam Jebali presser sig også stærkt på til startformationen hos tuneserne.

