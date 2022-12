TV 2-ekspert fortryder kommentar

Kenneth Perez fortryder en kommentar, han lavede om den hollandske angriber Wout Weghorst søndag. Det fortæller han på hollandsk tv ifølge hollandske medier.

Kommentaren faldt i kølvandet på, at Weghorst havde involveret i en batalje med Lionel Messi efter den højspændte VM-kvartfinale mellem Argentina og Holland, hvor den argentinske stjerne blandt andet råbte 'gå væk, fjols'.

Siden har Weghorst forklaret, at han blot opsøgte Messi efter kampen for at give hånd. Denne beslutning fatter Kenneth Perez ikke meget af. Det fortalte danskeren søndag på hollandsk tv, hvor han også sagde, at Weghorst ikke er 'helt 100 procent på visse områder'. Noget, der kan oversættes til ikke helt normal.

Men det er altså den udtalelse, han siden har fortrudt.

- Jeg fortryder, hvad jeg sagde i søndags. Jeg har sagt om Weghorst, at han ikke er helt 100 procent, og det er ikke i orden at sige om en, man ikke kender. Man skal tale om hans fodboldevner og den slags. At sige 'at nogen ikke er helt hundrede' er en meget negativ ting at sige om en, man ikke kender, siger Kenneth Perez ifølge hollandske medier.

Wout Weghorst og Holland røg ud til Argentina. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Trods beklagelsen kommer Kenneth Perez nok ikke til at ringe og sige undskyld.

- Jeg har ikke hans nummer. Men jeg tror heller ikke, jeg behøver at ringe til ham. Jeg var faktisk meget positivt stemt over for Weghorst, men det var ikke i orden for mig at sige dette om en, jeg ikke kender. Hvis jeg havde kendt ham, havde det været muligt, siger den tidligere danske landsholdsspiller.

Wout Weghorst, 30 år, blev indskiftet og scorede to mål for Holland mod Argentina. Det var nok til at fremtvinge forlænget spilletid og en straffesparkskonkurrence, men i sidste ende løb argentinerne altså med sejren.