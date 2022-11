TV 2 har aldrig oplevet noget lignende

Frederik Lauesen, sportschef på TV 2, mener, at det seneste optrin mellem den mangeårige korrespondent Rasmus Tantholdt og den lokale ordensmagt i Qatar blot er endnu et eksempel på den manglende pressefrihed i ørkenstaten

Sent tirsdag aften opstod der endnu et opsigtsvækkende sammenstød mellem TV 2's mangeårige korrespondent Rasmus Tantholdt og den lokale ordensmagt i Qatar.

Den erfarne danske reporter endte nemlig med at blive tilbageholdt af det qatarske politi, da han sammen med sin fotograf var i færd med at skildre et dramatisk og voldsomt optrin mellem en gruppe iranske fodboldfans og nogle aggressive iranske tilhængere af hjemlandets brutale regime.

Sportschef på TV 2, Frederik Lauesen, mener, at tirsdagens usædvanlige episode blot er endnu et klokkeklart eksempel på, at der hersker to vidt forskellige opfattelser af begrebet pressefrihed i henholdsvis Danmark og Qatar.

Sportschefen vil dog samtidig gerne understrege, at Rasmus Tantholdt ikke blev anholdt, men kun tilbageholdt, og i øvrigt har det fint efter omstændighederne.

Annonce:

Frederik Lauesen erkender også, at han aldrig før i sin ellers lange karriere har oplevet tilsvarende problemer til et stort sportsarrangement.

- Vi (TV 2, red.) har aldrig oplevet noget lignende. Vi står i en situation, hvor vi ellers på papiret har fået lov til at rapportere fra Qatar. Så kan man altid diskutere, om det bare er forudsætningerne for at være til stede dernede – selvom vi har akkrediteringer og har skrevet under (på pressens muligheder under slutrunden, red.). Men jeg har aldrig før oplevet, at man alligevel bliver forhindret i at udføre sit journalistiske arbejde, siger Frederik Lauesen til Ekstra Bladet.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Tænker på sikkerheden

Det er ikke første gang, at TV 2 Sportens reportere bliver antastet af den qatarske ordensmagt.

Annonce:

TV 2 Sportens reporter Jon Pagh valgte i sidste uge at iføre sig det stærkt omdiskuterede One Love-anførerbind til en live-udsendelse, men han nåede aldrig at tone frem på skærmen med det regnbuefarvede armbind, fordi politiet kort forinden havde beordret den danske reporter til at tage det af.

TV2's Rasmus Tantholdt gik verden rundt, da han blev afbrudt på live tv, mens han rapporterede fra Qatar. I 'Q&CO' fortæller han om episoden, hvor styret i ørkenstaten med hans ord 'afslørede sig selv' Tantholdt om viralt øjeblik: - Qatar afslørede sig selv

Rasmus Tantholdt og fotografen Anders Bach blev også passet op af sikkerhedsvagter, kort før VM-slutrunden gik i gang. Her truede sikkerhedsvagter med at smadre danskernes kamera.

Men der er ifølge Frederik Lauesen ingen grund til at frygte for medarbejdernes sikkerhed i Qatar:

- Selvfølgelig tænker vi fra TV 2-ledelsens side altid på vores medarbejderes sikkerhed. Det er altid en afvejning af, hvad man (rent journalistisk, red.) får ud af det, og hvor stor en risiko der er forbundet med det … på trods af de uheldige episoder, som vi indtil nu har oplevet, så er vi stadig af den overbevisning, at vores folk føler sig trygge.

Annonce:

- Der er ikke nogen, der føler sig hverken bange eller ude af stand til at udføre deres journalistiske arbejde, understreger sportschefen, der påpeger, at TV 2 altid selv kan trække på tv-stationens eget sikkerhedsfirma, hvis det skulle blive nødvendigt.

- Men der er vi slet ikke endnu, siger sportschefen.

Foto: Anthon Unger

Puster ikke til ilden

Den intimiderende adfærd fra både politiet og qatarske sikkerhedsvagter får ikke TV 2 Sporten til at afvige fra tv-stationens redaktionelle linje i ørkenstaten.

- Jeg har været med til at diskutere vores tilstedeværelse i Qatar med mange, der mener at vi burde blive væk. Men jeg synes ærligt talt, at den seneste episode (med Tantholdt, red.) bare understreger, hvor vigtigt det er, at vi er til stede. På den måde kan vi bedst muligt give den retmæssige dækning af VM.

- Både på banen og ikke mindst uden for banen, fastslår Frederik Lauesen, der da heller ikke mener, at TV 2's udsendte puster unødigt til ilden.

Annonce:

- Det mener jeg absolut ikke, de gør. Jeg har tidligere udtalt, at episoden med Jon Pagh var mere aktivistisk end journalistisk … men at filme et slagsmål på et offentligt sted trods de skærpede restriktioner er trods alt bare at passe sit helt almindelige journalistiske arbejde.

- Vi forsøger vi ikke på nogen måde at opildne til noget. For det er ikke vores opgave. Og det skal vi selvfølgelig passe på med, slutter Frederik Lauesen.