TV-ekspert vækker opsigt

Den engelske fodboldekspert Alex Scott bar 'One Love' armbindet, da hun på sidelinjen blev interviewet under BBCs optakt til England-Iran

Det engelske fodboldforbund turde ikke, men det gjorde Alex Scott.

BBC's fodboldekspert Alex Scott, der er tidligere professionel, reagerede på landsholdenes beslutning om at droppe ‘One Love’-armbindene ved selv at gå på TV iført det famøse regnbuefarvede armbind.

Forud for Englands møde med Iran bar hun selv anførerbindet, da hun på sidelinjen blev interviewet i BBC's optakt til kampen.

England, Danmark og fem andre nationer fravalgte i formiddags at bære armbindet på grund af FIFAs trussel om, at det kunne koste anførerne et gult kort at gå på banen med de efterhånden meget omtalte armbind til støtte for LGBTQ+-samfundet.

Et samfund, der er kriminaliseret hos VM-værterne Qatar.

De syv nationer havde ellers alle meldt ud, at de uanset konsekvenser ville spille med anførerbindene.

Men en advarsel var åbenbart for stor en straf for landene at bære.

- FIFA har været meget tydelige i deres udmelding om sportslige konsekvenser for vores anførere, hvis de bærer anførerbindet på banen.

- Som fodboldforbund kan vi ikke sætte vores spillere i den situation, hvor de kan stå over for potentielle sportslige sanktioner – for eksempel gule kort – så vi har anbefalet vores anførere ikke at bære anførerbindet under VM-kampene, lyder det i et fælles statement fra de syv nationer på DBU's hjemmeside.

Og dermed bliver Alex Scott altså ene om at bære 'One Love'-armbindet på nationalt i denne omgang.