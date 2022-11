Tvunget til at se klippet: Holdkammerater driller ham

Det er en episode, som de fleste danskere kan blive ganske arrige over at tænke på.

Det danske herrelandshold spillede sin første EM-semifinale i 30 år. Finalepladsen var tæt på, men da Raheem Sterling begik sig ud i 'svanens død', blev det samtidig Danmarks farvel til slutrunden.

Joakim Mæhle var i duel med Sterling, kort inden han gik i græsset på Wembley. Situationen med Sterling bliver Mæhle stadig tvunget til at se i sin klub Atalanta.

Her får spillerne et par gange i løbet af sæsonen besøg af dommerforbundet, der viser dem forskellige klip fra fodboldkampe og taler om nye regler.

- Ofte viser de lige netop det straffespark som et eksempel på en fejldom. Mine holdkammerater driller mig altid med det, men det kan jeg snildt tage. Det viser jo også bare, det ikke var min skyld. Men for helvede altså, hvor var det irriterende, siger landsholdsspilleren til Euroman.

Sterling fik straffespark. Harry Kane brændte, men scorede så på riposten. Foto: Lars Poulsen

Amok i Danmark

Den danske landsholdsstjerne har de seneste par år været en af landsholdets største kæledægger i Danmark. Han fortæller da også, at folk i Danmark går amok over at se ham, mens det er mere stille og roligt i Italien.

Og det er ikke kun for spillet på banen for Danmark, at Mæhle gør sig populær. Han dukker også op flere andre steder og skaber glæde.

Eksempelvis da han seneste sommer pludselig spillede sand-fodbold i Nordjylland.

Se det ske: Joakim Mæhle deltager i unge drenges fodboldkamp i nordjyske Bratten. Video: Kanal Frederikshavn

Lørdag er Joakim Mæhle igen i kamp for Danmark. Frankrig venter i andet gruppeopgør ved VM i Qatar.