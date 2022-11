Tysk forbund vil trække Fifa i retten for nej til One Love

Tyskland er et af de i alt syv lande, der har fået nej til at bære One Love-anførerbindet ved VM i Qatar, men tyskerne har ikke givet op.

Det Tyske Fodboldforbund (DFB) overvejer således at få sagen prøvet hos Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Det skriver det tyske medie Bild, der har fået sagen bekræftet af Steffen Simon, der er mediedirektør i DFB.

Tyskerne mener, at Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) trusler om sportslige sanktioner ved brug af anførerbindet er helt ude proportioner.

- Fifa har forbudt os at vise et symbol for diversitet og menneskerettigheder. Det har Fifa kombineret med massive trusler om sportslige sanktioner uden at specificere, hvilke trusler der er tale om.

- DFB undersøger, om det er lovligt, siger Steffen Simon til Bild.

Annonce:

Hvis det tyske forbund vælger at gå videre til CAS, forventer man, at domstolen vil undersøge sagen i sin såkaldte ad hoc-division, som skal komme med en afgørelse inden 48 timer.

Tyskerne kan dermed ikke regne med, at anfører Manuel Neuer kommer til at spille med One Love-anførerbindet mod Japan onsdag aften. Men måske kan han få lov mod Spanien i kamp nummer to.

En eventuel dom fra CAS vil gælde under VM, men skal derefter behandles igen. Eventuelle ændringer i dommen vil dog ikke få konsekvenser, hvis Tyskland eksempelvis skulle gå hele vejen og tage VM-trofæet, skriver Bild.

Forbuddet har ifølge Tysklands landstræner, Hansi Flick, chokeret og skuffet spillerne på landsholdet.

- Det er en skam, at man ikke længere kan stå op for menneskerettigheder, siger Hansi Flick ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Særligt det, at Fifa ikke var klar i mælet om de potentielle sanktioner, har irriteret Hansi Flick. Hvis han vidste, at der var tale om et gult kort, så havde han bare skiftet anfører til de forskellige kampe, siger han.

Annonce:

- Så havde Joshua Kimmich været anfører i den anden kamp og Thomas Müller i den tredje. Det havde ikke været noget problem, siger Flick.

Danmark var blandt de syv nationer, der havde tænkt sig at gøre brug af One Love-anførerbindet, men forbuddet betød, at anfører Simon Kjær ikke bar bindet i Danmarks første VM-kamp mod Tunesien tirsdag.

I stedet bar han et Fifa-anførerbind med skriften 'No Discrimination'.