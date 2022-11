Tysk protest mod FIFA

Så kom reaktionen.

Tyskland har netop lavet en stille protest mod FIFA forud for kampen mod Japan, som netop er sparket i gang.

Alle tyskere spillere holdt sig for munden på det obligatoriske holdfoto. Det kan ikke tolkes som andet end et symbol på, at man ikke må udtrykke sin mening over for Qatar og FIFA under VM.

Det tyske forbund har også lagt en skrivelse på Twitter efterfølgende.

- Med vores anførerbind ville vi vise de værdier, vores landshold er bygget på. Mangfoldighed og gensidig respekt. At råbe højt med andre nationer. Det handler ikke om et politisk budskab. Menneskerettigheder er ikke til forhandling.

- Det burde ikke være nødvendigt at sige. Det er det desværre stadig. Det er derfor, budskabet er så vigtigt for os. At forbyde bindet er som at forbyde vores munde. Vores holdning står fast, lyder det.

Annonce:

Tyskland er et af de syv lande, der sammen med Danmark fik forbud mod at bære det stærkt omtalte One Love-anførerbind ved slutrunden i Qatar.

Der er faktisk lidt uklarhed om, præcist hvilket anførerbind Manuel Neuer bærer under kampen. Hverken tv-billeder eller stillbilleder fra kampen viser entydigt, hvilket anførerbind han har på, fordi det er delvist skjult af hans målmandstrøje.

En af dommerne fattede dog interesse for det, men så vidt vides render målmanden endnu ikke rundt med et gult kort...

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: INA FASSBENDER/Ritzau Scanpix

Foto: Annegret Hilse/Ritzau Scanpix

Foto: MOLLY DARLINGTON/Ritzau Scanpix

I kølvandet på forbuddet har det tyske fodboldforbund langet kraftigt ud efter FIFA og varslet, at man vil undersøge, om forbuddet og truslen om sanktioner holder rent juridisk.

Gennem to sæsoner har Ekstra Bladets Jan Jensen afdækket den skandale, der er VM i Qatar. I sidste afsnit er holdet taget til Doha til 'the best World Cup ever' Gennem to sæsoner har Ekstra Bladets Jan Jensen afdækket den skandale, der er VM i Qatar. I sidste afsnit er holdet taget til Doha til 'the best World Cup ever'.

Du kan følge kampen mellem Tyskland og Japan nedenfor.