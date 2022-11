Tyskland afværger katastrofe

En af VM-historiens største nationer, Tyskland, risikerer at ryge ud i gruppespillet for anden slutrunde i streg. Et enkelt point mod Spanien holder dog håbet i live

VM har allerede budt på adskillige overraskelser.

Men Argentinas fiasko imod Saudi Arabien, Belgiens mod Marokko og Tysklands mod Japan må være de tre største.

Søndag aften skulle Tyskland så forsøge at vende fiasko til momentum i VMs første kæmpebrag mod Spanien.

Det projekt lykkedes kun til dels, og efter endnu en halvtam tysk indsats er verdensmestrene anno 2014 pisket til sejr over en på papiret overkommelig modstander, Costa Rica, i gruppespillets sidste runde.

Uafgjort mod Spanien og dermed kun ét point efter to kampe for Tyskland. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Historien kan gentage sig

Endnu en stor overraskelse fandt sted i søndagens formiddagskamp, da Costa Rica sensationelt besejrede Japan.

Miniputnationen fra Mellemamerika - der tidligere på ugen tabte med 7-0 til Spanien - henviste dermed Tyskland til sidstepladsen i gruppe E før aftenens brag.

Hansi Flicks Die Mannschaft havde derfor hårdt brug for point på kontoen, hvis de ikke skulle gentage fiaskoen fra 2018 i Rusland.

Her tabte de daværende forsvarende verdensmestre til både Mexico og Sydkorea i gruppespillet - og måtte derfor forlade turneringen efter gruppespillet.

Tysklands spillere var rådvilde efter det chokerende nederlag til Japan. Foto: Annegret Hilse/Ritzau Scanpix

Rüdiger fik nok

Det store brag startede dog som en decideret halvfesen omgang.

Efter en halv times stilstand havde Antonio Rüdiger fået nok.

Han lagde - som vi kender ham - bolden til rette for sig selv 30 meter fra mål.

Komm schon Antonio!

Bolden røg 10 meter forbi mål...

Det gjorde den til gengæld ikke 10 minutter senere, da selv samme Rüdiger fik et hovedstødsmål annulleret for offside. Den store forsvarsspiller stod også for tyskernes næste afslutning.

Antonio Rüdiger nåede at fejre en scoring med holdkammeraterne, før den blev annulleret. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Få minutter efter den annullerede scoring hamrede tyskeren bolden mod mål på en flugter. Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

- Han har været meget iøjnefaldende offensivt, Antonio Rüdiger, konkluderede DR's kommentator i slutningen af første halvleg.

At en central forsvarsspiller var den mest offensivt iøjnefaldende spiller sagde ganske meget om halvlegens gnist og intensitet - og også noget om Tysklands mangel på offensiv tilstedeværelse.

Ostemadder og fejemøg

Ferran Torres, Marco Asensio og Dani Olmo havde ikke meget mere held i sprøjten offensivt for spanierne.

De havde god grund til at trække tempoet ud af kampen - uafgjort ville være et fint resultat for Luis Enrique og co.

Men med udsigten til en tæt gruppestilling, hvor målscoren kan blive helt afgørende, kan man godt forstå Hansi Flicks tøven med de offensive satsninger. Et nederlag ville nemlig ikke være et endegyldigt VM-farvel til tyskerne.

En højere afslutningsfrekvens samt ostemadder til højre og venstre satte dog mere fut i fejemøget efter pausen.

Især det spanske fejemøg kom der fut i, da indskiftede Alvaro Morata sendte Spanien på sejrskurs efter lidt over en times spil - verdammt!

Kæmpe spansk jubel over 1-0 scoringen. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Tooooor!

Som man har set det så mange gange før, vækkede ét holds scoring det andet hold til live.

Tysklands ellers haltende offensiv bed fra sig, og til sidst assisterede Jamal Musiala Werder Bremen-spilleren med det herlige navn, Niclas Füllkrug, til en forløsende udlignende scoring.

En tysk scoring, og drømmen om videre avancement er bestemt i live for tyskerne. Foto: Javier Soriano/Ritzau Scanpix

Det ene tyske point er vigtigt.

Hvis de formår at besejre Costa Rica, og Spanien samtidig vinder over Japan, går de to fodboldgiganter videre.

Men to ting er sikre: Tyskland SKAL vinde den sidste gruppekamp. Og så skal den offensive maskine have en gang olie, hvis tyskerne skal have chancer for store resultater i slutspillet.

Blodbold: Fodbold på de dødes grave