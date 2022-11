Tyskland sender kritisk VM-signal

Det tyske fodboldlandshold ankommer til Qatar med et symbolsk budskab

Mandag satte det tyske fodboldlandshold kurs mod Qatar, hvor det skal deltage i den stærkt omdiskuterede VM-slutrunde i fodbold.

Og tyskerne missede ikke muligheden for at sende et signal til den stærkt kritiserede ørkenstat.

På hele den ene side af landsholdets Lufthansa-fly stod skrevet 'Diversity Wins' med blå skrift for at signalere, at landsholdet hylder diversitet og mangfoldighed.

Diversitet, menneskerettigheder og mangfoldighed er nemlig manglende begreber i Qatar. Homoseksualitet er decideret forbudt og kan straffes i landet, ligesom det ikke er tilladt at vise affektion - altså kan man blive straffet for at holde i hånd eller kysse i offentligheden i Qatar.

Hertil har tusindvis af migrantarbejdere mistet livet i forbindelse med opbygningen af de mange nye fodboldstadioner op til slutrunden, viser tal fra Amnesty International.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Annonce:

Nægtede Danmark

Danmark har også forsøgt at sende et symbolsk signal, der kritiserer forholdene i værtslandet for VM.

På landsholdets træningstrøjer skulle der således stå 'Human Rights for All' - altså 'Menneskerettigheder for alle' - men Det Internationale Fodboldforbund, FIFA, har nægtet danskerne at bære trøjen, blot en uge før slutrunden starter.

Det har FIFA gjort med henvisning til forbundets regler om, at politiske budskaber på træningstøj og spillertøj under slutrunder ikke er tilladt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------