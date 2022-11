Tyskland straffes med bøde for pressemøde uden spiller

Det Tyske Fodboldforbund (DFB) skal ifølge Bild betale en bøde på 10.000 schweiziske franc - svarende til 75.000 kroner - for brud på reglerne for pressemøder under VM i Qatar.

Ved de obligatoriske pressemøder dagen før kampene skal nationerne møde op med cheftræneren samt en spiller, men før mødet med Spanien kom Tysklands træner, Hansi Flick, alene uden en spiller.

Flick forsvarede beslutningen med, at der var en afstand på lidt mere end 100 kilometer fra tyskernes base til det internationale mediecenter i Doha, hvor pressemødet foregik. Den rejse ville han ikke byde en spiller 30 timer før kickoff.

DFB havde forsøgt at flytte pressemødet til forbundets mediehotel tæt på tyskernes træningsanlæg i Al-Shamal, men det blev afvist af Fifa.

Tyskland og Spanien spillede søndag aften 1-1, og tyskerne er pisket til at slå Costa Rica på onsdag for at bevare chancen for avancement.

Tyskland er kommet i den svære situation, efter at den første kamp mod Japan blev tabt med 1-2.