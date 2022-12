Udsættes for grove hadbeskeder efter VM-nedtur

Harry Kane og Marcus Rashford har fået en hård medfart på sociale medier efter Englands VM-exit lørdag aften. Begge spillere bliver svinet til for deres indsats i kampen mod Frankrig

'Du svigtede dit land.'

'Ubrugelig karriere, fuck dig'

'300.000 pund om ugen, og du kan ikke engang sparke en bold ind mellem tre hvide stænger.'

'Skrid tilbage til junglen.'

'Smut tilbage til farmen sorte dreng.'

Det er blot nogle af de flere hundrede had-kommentarer, som Harry Kane og Marcus Rashford har fået på deres seneste Instagram-opslag, kort efter England tabte VM-kvartfinalen til Frankrig.

Harry Kane brændte efter 84 minutter et straffespark, der kunne have ændret stillingen til 2-2.

Den engelske landsholdskaptajn scorede på et straffespark tidligere i kampen, men hamrede bolden langt over mål på sit andet forsøg. Og det tager de engelske fodboldfans ikke så let på.

Harry Kane skød bolden langt over mål. Foto: Annegret Hilse/Ritzau Scanpix

Marcus Rashford er ligeledes havnet i et uvejr, og det er specielt racistiske kommentarer, der præger United-spillerens kommentarspor.

Rashford fik kampens aller sidste mulighed, da han tog sig af et frispark lige uden for feltet. Den 25-årige offensivspiller skød bolden en snært over målet, og dommeren fløjtede derefter kampen af.

Heller ikke det brød nogle af de engelske fans sig om.

Marcus Rashford trøstes af England-manager Gareth Southgate. Foto: Hannah Mckay/Ritzau Scanpix

Ikke første gang

Det er langt fra første gang, at de engelske landsholdsspillere bliver svinet groft til på sociale medier.

Efter EM-finalen i 2021 blev netop Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka udsat for grove dødstrusler og racistiske beskeder, efter de alle tre brændte i straffesparkskonkurrencen mod Italien.

Specielt den dengang blot 19-årige Bukayo Saka blev hårdt angrebet, og der blev fjernet over 1.000 racistiske twitter-opslag i perioden efter, han brændte det afgørende straffespark i EM-finalen.