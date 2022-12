Ufattelig tragedie: Mistede 11 familiemedlemmer da 'Afrikas Titanic' sank

Senegals populære landstræner, Aliou Cissé, fortæller for første gang om den ubegribelige tragedie, der for 20 år siden ramte ham bare få måneder efter sit livs største triumf

Inden lørdagens ottendedelsfinale mod England ser den karismatiske senegalesiske landstræner, Aliou Cissé, tilbage på sit livs største tragedie.

En tragedie, som tilbage i 2002 indtraf bare få måneder efter karrierens absolutte højdepunkt.

I et rørende interview med BBC åbner den i dag 46-årige landstræner for første gang op for den fuldstændig ubegribelige tragedie, der for 20 år siden kostede ham 11 familiemedlemmer.

Som landsholdskaptajn for Senegal var Aliou Cissé i 2002 med til at kvalificere sit land til den første VM-kvartfinale nogensinde – hvilket i øvrigt var det bedste resultat til dato for en afrikansk nation.

Succesen ved VM førte et skifte til Birmingham og den engelske Premier League med sig.

Men kort efter sensommerens skifte indtraf en ufattelig tragedie i Cissés hjemland.

Mere end 1.800 døde

26. september kæntrede færgen Le Joola nemlig i et voldsomt stormvejr ud for den gambianske kyst.

På trods af at den oprindelige kapacitet lød på en fjerdedel, var der næsten 2.000 mennesker ombord på færgen.

Le Joola sejlede fra Cissés fødeby, Ziguinchor, med retning mod den senegalesiske hovedstad, Dakar. Det er siden kommet frem, at færgen var sejlet for langt ud på det åbne hav, da uvejret ramte.

Le Joola desuden været ude af drift i et års tid på grund af vedligeholdelse. Forliset fandt sted, bare to uger efter færgen var tilbage i drift.

Mere end 1.800 mennesker mistet livet, da færgen sank. 444 af dem var børn.

Med sejre over de tamme qatarske værter og et ellers ganske seværdigt ecuadoriansk mandskab endte Senegal og landstræner Aliou Cissé med at trække det længste strå og dermed også booke en billet til lørdagens ottendedelsfinale mod Gareth Southgate og co. Foto: Ritzau Scanpix/Issei Kato

Ingen redningsbåde

Det voldsomme uvejr og den overbefolkede færge blev en skæbnesvanger kombination.

Samtidig var der hverken redningsbåde eller -veste ombord.

Radioanlægget på Le Joola var desuden i udu, og derfor blev der aldrig sendt nødsignaler til fastlandet.

Katastrofen er en af de værste i søfartshistorien, og er sidenhen blevet beskrevet som 'Afrikas Titanic'.

- Det er første gang nogensinde, jeg snakker om forliset til medierne. Men det er vigtigt, at vi ærer de døde ved at sende tanker til alle de familier, som blev decimeret fra bedsteforældre og ned til børnebørn, siger Aliou Cissé i interviewet med BBC.

To årtier efter forliset ligger den statsdrevne Le Joola stadig på bunden havet.

Den senegalesiske regering er flere gange blevet opfordret til at hive skibsvraget op for havets bund, så en mere tilbundsgående undersøgelse af forliset kan finde sted.

Men trods en økonomisk håndsrækning fra EU har regeringen i Senegal gang på gang forsømt at handle.