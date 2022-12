Uhyggelig sag tager ny drejning

Ekstra Bladets VM-ekspert, Nicklas Bendtner, sætter sine tidligere holdkammerater under lup, og her er turen kommet til Simon Kjær

Mens hans land slås for VM-succes i Qatar, kæmper Raheem Sterling en personlig kamp i England.

Den 26-årige Chelsea-stjerne måtte søndag haste hjem til sit hus i Surrey sydvest for London, fordi indbrudstyve var brudt ind og havde nappet værdigenstande for flere millioner kroner.

Flere britiske medier rapporterede i første omgang, at Sterlings tre små børn og hustru var hjemme, da bevæbnede kriminelle tiltvang sig adgang til deres bolig, men nu slår politiet i Surrey fast, at det ikke var tilfældet.

Faktisk var der ikke nogen form for vold involveret.

Det skriver BBC.

- Så snart han blev informeret, ønskede han at komme hjem, fordi han var bekymret for sine børns ve og vel, oplyser en talsmand fra politiet.

- Vi blev kontaktet lige før klokken 21 lørdag 3. december, efter at beboerne i ejendommen kom hjem og opdagede, at en række genstande - herunder smykker og ure - var blevet stjålet.

Efterforskningen i huset er stadig i fuld gang, lyder det. Ifølge en kilde, som BBC har talt med, var Sterling 'rystet', da han hørte om episoden.

Daily Mail tilføjer, at der blandt andet er stjålet ure og smykker til en værdi af 300.000 pund, hvilket svarer til cirka 2,6 millioner danske kroner.

Foto: Molly Darlington/Reuters

Af samme årsag var Raheem Sterling således ikke en del af Gareth Southgates udvalgte, da 'The Three Lions' søndag spillede sig i VM-kvartfinalen med en sejr over Senegal.

- Hans prioritet er at være hos familien. Det støtter vi og giver ham al den tid, han har brug for, sagde landstræneren.

- Sommetider er fodbold ikke det vigtigste. Familien bør komme først.

I de to første gruppekampe spillede Sterling samlet 139 minutter for England, mens det blev til en plads på bænken i 3-0-sejren over Wales.

Det vides endnu ikke, om Sterling vender tilbage til Qatar på et senere tidspunkt i VM-slutrunden.