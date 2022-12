Under VM: Fodboldfruer må flytte fra hotel

Flere af de argentinske fodboldspilleres kærester og koner har været nødsaget til at finde en nyt hotel at bo på i Qatar kort før VM-finalen efter flere ubehagelige oplevelser

Den optimale optakt for det argentinske landshold frem mod VM-finalen på søndag har fået en mavepuster.

Flere af spillernes hustruer har nemlig følt sig nødsaget til at haste væk fra det hotel, de boede på som følge af flere ubehagelige oplevelser.

Det skriver Daily Mail.

I første omgang var det Lautaro Martinez' kone, Agustina Gandolfo, der blev udsat for et chok, da hun fejrede Argentinas semifinale-sejr over Kroatien.

Hun fandt nemlig pludselig små glasskår i hendes drink og valgte at tage på hospitalet for at blive undersøgt i frygten for, at hun havde fået glasskår i maven.

Martinez' bedre halvdel slap dog med skrækken og kunne tage hjem uden videre undersøgelser, men fik sendt en sviner afsted til Waterfront Hotel og kaldte situationen for skamfuld på sin Instagram.

Problemerne stoppede dog ikke der.

Angel Di Marias kone og to børn er også til slutrunden.

Annonce:

Waterfront-hotellet, som flere af spillernes hustruer boede på, heriblandt Angel Di Marias kone, Jorgelina Cardoso, og førnævnte Agustina Gandolfo, blev ramt af et strømnedbrud, og spillernes koner og børn sad derfor i mørke hotelrum.

Derfor valgte de midt om natten at pakke deres ting og tage hen til et nyt femstjernet hotel, da de ikke fandt omstændighederne optimale.

Det forklarer en kilde tæt på spillernes koner til det engelske medie.

Jorgelina, Agustina og de andre kærester og koner kan dog se frem til at se deres mænd spille VM-finale på søndag, når Argentina møder Frankrig klokken 16.00.