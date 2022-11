Urolig Hjulmand i Qatar: - Har svært ved at finde mig selv

Det var et af de pressemøder, som man kommer til at kunne huske i et stykke tid.

Kasper Hjulmand vejede sine ord nøje, så han ikke kom alvorligt i problemer, men der var vægt nok bag ordene til at levere et budskab med tydelighed.

Landstræneren er ekstremt træt af den situation, som Danmark og mange andre lande er blevet sat i ved at skulle spille VM i Qatar.

- Det giver ikke så meget uro, at det går ud over min koncentration, når jeg arbejder med spillerne. Men det giver uro for mig som menneske til, at jeg bruger alt for lang tid hver dag på som menneske at gå rundt her og lige nu prøver at finde ud af, hvordan jeg skal håndtere det her, siger Hjulmand og fortsætter:

Hjulmand i kampen mod Tunesien. Foto: Lars Poulsen

- Der er så meget, jeg har lyst til at sige. Der er så mange ting, jeg har lyst til at gøre. Der er et gammelt ordsprog, som jeg prøver at leve mit liv efter. ’Man skal finde sindsro til at finde ud af, hvad der kan forandre. Finde mod til at gøre det, som man kan forandre. Og visdom til at finde ud af, hvad forskellen er'.

- Det bokser jeg med. Men jeg er der 100 procent. Det er aldrig sådan, at jeg har været på træningsbanen eller til kamp, hvor jeg tænker på noget andet. Men jeg kan godt sige, at jeg går rundt om mig selv og har svært ved at finde mig selv i det her.

Den danske landstræner kalder direkte på forandring. Igen leveret sløret nok til, at han ikke langer direkte ud mod FIFA, men Hjulmand forlanger forandring. Gerne hurtigt.

- Vi har et slogan i Danmark, der hedder 'En del af noget større'. Lige nu er jeg ikke sikker på, om jeg er en del af noget, jeg kan lide. Jeg elsker fodbold, diversiteten og alle lande. Jeg elsker mennesker. Men det er vigtigt at skifte retning. Forhåbentlig kan en masse unge, progressive mennesker - og mange overhoveder - sikre, at vi kæmper for at gøre noget godt. Det er en af mine drømme.

Debatten har været stor, efter Danmark valgte at droppe det 'One Love'-anførerbind, der støtter LGBTQ+-rettigheder. Danskerne er blevet skudt i skoene, at de ikke selv vil det nok, hvis de ikke er klar til at tage et gult kort for at vise en holdning.

- Jeg ved ikke, om det ville give et gult kort. Vi ved det ikke. Vi ved bare, at der ville komme konsekvenser, og det kunne have at gøre med resultatet eller det sportslige. Det er svært at bede spillerne om det. Jeg beskytter mine spillere. Hvis de havde total ytringsfrihed... Måske er der andre måder at gøre det på. Vi må se.

Kasper Hjulmand har undervejs i Qatar insisteret på at tale mere om fodbold. Det giver mening for en fodboldtræner, men Hjulmand er mere end det. Han er landstræner, og han ligner en mand, der ville ønske, at VM blev spillet et helt andet sted.

- Det er svært, når det er noget af det, man sætter højest. Det gør spillerne, og det gør jeg. Men det er eddermame svært at få hamret den ind i de timer, hvor vi skal være så fokuserede på at spille fodbold

- Det er min første VM-kamp. Jeg har drømt om det. Jeg har set VM, siden jeg var to år i 1974. Jeg kan huske 1978. Nu står jeg midt i det, men jeg sidder og snakker med jer om noget helt andet. Hvor vildt er det?

- Jeg taler kun for mig selv, når jeg siger, at jeg som person og menneske har det svært lige nu