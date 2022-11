USA lander som første VM-landshold i Qatar

Qatar begynder så småt at blive invaderet af alverdens fodboldspillere.

Torsdag landede spillere fra USA som de første i VM-værtslandet forud for slutrundens begyndelse 20. november.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Et ukendt antal spillere var med et fly fra New York, der landede i Hamad International Airport i hovedstaden Doha, lyder det fra AFP.

Det giver god mening, at amerikanerne er de første fra nogle af deltagerlandene, der tager til Qatar. USA skal således spille sin første kamp 21. november. Her venter Gareth Bale og Wales.

USA og Wales er placeret i gruppe B, hvor også England og Iran befinder sig. Det er første gang i otte år, at USA er med til et fodbold-VM for herrer, efter at landet missede slutrunden i 2018 i Rusland.

Blandt de mest velkendte navne i USA's trup finder man Chelsea-spilleren Christian Pulisic, Juventus-spilleren Weston McKinnie, Sergiño Dest, der spiller i AC Milan, og Haji Wright, som tidligere har tørnet ud for Sønderjyske.

