USA's Fodboldforbund fjerner symbol fra Irans flag

USA's Fodboldforbund har til VM fjernet et symbol fra Irans flag.

På diverse sociale medier har det amerikanske forbund lavet opslag med det iranske flag, men uden statsemblemet i midten.

Markeringen er en 'støtte til kvinderne i Iran, som kæmper for basale menneskerettigheder', lyder det ifølge nyhedsbureauet AP i en udtalelse fra forbundet.

De seneste måneder har der været stort fokus på kvinders rettigheder og omfattende demonstrationer i Iran efter 22-årige Mahsa Aminis død.

Hun mistede bevidstheden i det iranske moralpolitis varetægt og lå i koma i tre dage, inden hun døde fredag 16. september.

Hun blev anholdt, fordi hendes hijab ifølge myndighederne ikke dækkede hendes hår godt nok. Moralpolitiet har af mange fået skylden for hendes død.

Irans landshold undlod på bemærkelsesværdig vis at synge med på nationalsagen i første VM-kamp mod England. Det blev opfattet som en stille protest.

Teksten i den iranske nationalsang hylder det iranske styre og revolutionen i 1979, der betød, at præstestyret tog magten. Det var også her, at iranske kvinders rettigheder blev kraftigt indskrænket.

USA og Iran mødes på tirsdag i sidste gruppekamp.

Allerede ved lodtrækningen spærrede mange øjnene op ved udsigten til mødet mellem de to nationer. Det skyldtes de diplomatiske spændinger, der er mellem landene.

Det får dog ikke betydning på banen, mener USA's landstræner, Gregg Berhalter.

- Jeg tror, at der vil være hård konkurrence på banen, fordi begge hold gerne vil videre til næste runde. Ikke på grund af politik eller relationen mellem vores lande, siger han ifølge Reuters.

- I fodbold møder man så mange personer fra alle mulige steder i verden. Kærligheden til sporten forener os. Vi er fodboldspillere, og vi kommer til at give alt, ligesom de kommer til. Det er alt, siger landstræneren.

Iran har tre point efter to kampe. USA har to. England fører gruppen med fire point.