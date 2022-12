Utilregneligt VM: Ikke sket i 28 år

Vi er blevet beriget med overraskelser og sensationer på stribe i 2022-udgaven af VM.

Faktisk er slutrunden så utilregnelig, at ingen af de store lande formåede at vinde alle tre gruppekampe.

Det plejer ellers at være kutyme, at nogle lande stryger igennem med maksimumpoint. Ved hver eneste slutrunde siden 1994 er et eller flere lande således endt med ni point. Indtil i år.

Brasilien og Portugal havde ellers alletiders chance for at holde stimen i live, da de fredag mødte henholdsvis Cameroun og Sydkorea efter to sejre i de første to kampe.

Vincent Aboubakar snød Brasilien i sidste gruppekamp og sikrede Cameroun en usandsynlig sejr. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Men både brasilianerne og portugiserne kiksede og tabte deres respektive kampe, men begge lande fik trods alt førstepladsen med videre til ottendedelsfinalerne.

Holland, England og Marokko var de tre lande, der scorede flest point med syv hver og er dermed også de tre eneste lande, der kan bryste af at være ubesejret.

Argentina var offer for slutrundens største sensation, da de åbnede med at tabe 1-2 til Saudi-Arabien, inden de vandt de to resterende kampe mod Mexico og Polen.