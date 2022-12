Vækker opsigt igen: Håner Mbappé med dukke

Den argentinske VM-helt Emiliano Martinez har ikke ligefrem holdt sig tilbage siden søndagens triumf.

Her har hans fokus især været på den franske superstjerne Kylian Mbappé.

For selvom VM-topscoreren under finalen fik nettet til at blafre bag Martinez hele fire gange, så har den argentinske keeper tilsyneladende en trang til at håne den unge angriber.

I omklædningsrummet efter finalen opfordrede han således til et minuts stilhed for Mbappé, og de takter har han nu taget med tilbage til hjemlandet.

Under tirsdagens busparade i Buenos Aires kunne man spotte Emiliano Martinez holde en babydukke med Mbappés ansigt klistret på.

Han havde endda også givet dukken en ble på.

Generelt har den 30-årige Aston Villa-målmand vakt opsigt ved VM-slutrunden i Qatar.

Overskrifterne om Martinez var især mange, efter han modtog prisen som turneringens bedste målmand.

Her valgte han efterfølgende at holde trofæet - Den Gylden Handske - foran sit skridt, mens han sendte en lettere bizar grimasse afsted mod hele verdens kameraer.

Et billede, der hurtigt satte internettet i brand.

Foto: Kirill Kudryavtsev/Ritzau Scanpix

Alt dette er Emiliano Martinez dog formentlig pænt ligeglad med.

Han endte som den helt store helt med først en altafgørende redning i slutningen af den forlængede spilletid i VM-finalen, inden han også gjorde det onde ved Frankrigs skytter under straffesparkskonkurrencen.

Søndagens VM-triumf var Argentinas første siden 1986 og den tredje i alt.