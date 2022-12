Vanvittige scener: Spillere hentet i helikopter

Der var kaos for alle pengene, da Argentinas fodboldverdensmestre tirsdag blev hyldet hjemme i hovedstaden Buenos Aires.

Gader og stræder var proppet til bristepunktet med mennesker, og bussen med spillerne måtte omdirigeres fra den rute, der oprindeligt var planlagt. Til sidst blev busturen helt aflyst, og spillerne blev flyttet over i helikoptere.

Regeringen i Argentina har erklæret tirsdag for national helligdag, og ifølge det tyske nyhedsbureau dpa har politiet vurderet, at fem millioner mennesker var taget til fest i hovedstadens gader.

Menneskemængderne betød, at byens metronet i løbet af dagen måtte lukke, ligesom store motorveje og indfaldsveje blev blokeret af mennesker.

Op mod fem millioner mennesker har ifølge argentinsk politi fejret det hjemvendte landshold i Buenos Aires' gader tirsdag. Foto: Luis Robayo/Ritzau Scanpix

Folk løb ganske enkelt rundt i gaderne og besteg lastbiler, vejskilte og lygtepæle for at få et glimt af den bus, der fragtede Lionel Messi og holdkammeraterne rundt.

Annonce:

Det var med andre ord ikke helt ufarligt. Videoer på sociale medier viser, hvordan mennesker forsøgte at springe ned i den åbne bus fra broer og lignende, og det var ikke alle, der ramte plet.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

Indtil videre er der bekræftet otte tilskadekomne, skriver det argentinske medie Clarín.

Den største stjerne, Lionel Messi, tog plads bagest i den åbne bus, hvorfra han med VM-trofæet i hænderne nød synet af menneskehavet med sine holdkammerater.

På grund af menneskemængderne kørte bussen så langsomt, at den efter to timer kun havde tilbagelagt seks af de planlagte 30 kilometer.

Til sidst måtte busturen droppes, fordi bussen ikke kunne komme frem. Spillerne blev i stedet flyttet over i nogle helikoptere, der indtog luften over hovedstaden.

Da busturen viste sig umulig at gennemføre, blev spillerne flyttet over i helikoptere, som fløj dem ind over Buenos Aires. Foto: Matias Baglietto/Ritzau Scanpix

Argentinas landshold vandt VM-finalen over Frankrig søndag. Natten til tirsdag lokal tid kom spillerne hjem til Argentina og blev modtager i lufthavnen af tusindvis af fans.

Annonce:

Efter nogle timer på øjet stod spillerne op og genoptog festlighederne tirsdag middag lokal tid, og ekstasen lægger sig nok ikke lige foreløbig.