Vanvittigt VM-øjeblik: Nu deles det igen og igen

De sociale medier koger over med videoer og billeder fra folks stuer, efter opgøret mellem Japan og Spanien hvor én situation kom på alles læber

Var bolden inde eller ude?

Det var det spørgsmål millioner af seere sad med, da Japan på chokerende vis scorede sejrsmålet mod Spanien. På tv-billederne lignede det nemlig, at bolden havde sluppet baglinjen, og at derfor ikke var mål til japanerne.

Men VAR-teknologien slog altså fast, at bolden IKKE var ude. Den havde kontakt med kridtstregen og derfor stod målet, der i sidste ende betød, at Japan spillede sig videre i VM-slutrunden med en 2-1-sejr, mens Tyskland røg ud.

Det var denne situation, som fik seerne til tasterne. For var den bold virkelig inde? Foto: JENNIFER LORENZINI

Det fik efterfølgende seere verden over til tasterne med den ene og den anden holdning, og nu nu ser en helt særlig trend ud til at være skabt på de sociale medier.

Her har et hav af personer således lagt videoer og billeder op fra deres eget hjem, hvor de viser, hvordan kameravinkler kan snyde noget så voldsomt.

Se bare her:

I fodbold skal hele bolden være over linjen, før den kan dømmes ude. Til VM er der samtidig også teknologi til at sikre, at der ikke sker fejl på den allerstørste scene i verdens største fodboldturnering.

Under opgøret var det store problem dog, at seerne ikke blev præsenteret for de officielle VAR-billeder.

I stedet blot kunne de blot se en gengivelse af situationen fra vinkler, hvor bolden så ud til at have forladt stregen, inden Kaoru Mitoma sendte bolden ind til Ao Tanaka, der fra tæt hold kunne sætte bolden i kassen.

Foto: GIUSEPPE CACACE/Ritzau Scanpix

Japans 2-1-sejr over Spanien betyder, at de overraskende ender med at toppe VM's gruppe E, mens spanierne på andenpladsen også har booket en plads videre til ottendedelsfinalerne.

Japan står nu over for Kroatien i ottendedelsfinalen, mens Spanien får fornøjelsen af VM-overraskelsen Marokko.