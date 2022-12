Var på vej ud af VM: Chefen anede intet

Mens de store fodboldnationer Belgien og Tyskland allerede er ude af VM, er Spanien videre til ottendedelsfinalen.

Det var dog ikke uden drama.

Undervejs i anden halvleg var der få minutter, hvor spanierne ikke indtog en af de to øverste pladser i gruppen.

De var selv kommet bagud mod Japan, mens Costa Rica kortvarigt førte mod Tyskland. Hvis de to stillinger havde holdt hjem, ville Spanien være færdig, men tyskerne endte med at slå Costa Rica.

- Var vi ude i tre minutter? Nå, det vidste jeg ikke. Hvis jeg vidste det, så havde jeg fået et hjertestop, siger Spaniens landstræner, Luis Enrique, ifølge den spanske avis Sport efter kampen.

- Det her er et VM, og Japan havde intet at tabe.

- Der er intet at fejre, selvom vi er gået videre, for det her skal være en advarsel for os.

Med 1-2-nederlaget til Japan blev Spanien blot toer i gruppen, men det er ikke nødvendigvis en ulempe.

I stedet for at møde VM-sølvvinderne Kroatien bliver modstanderen på tirsdag i ottendedelsfinalen Marokko.