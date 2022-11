Varmen udfordrer Hjulmand

De høje temperaturer og den trykkende varme er blevet en stor udfordring for det danske landshold i starten af forberedelserne til VM-slutrunden i den varme ørkenstat Qatar.

Det har i hvert fald fået landstræner Kasper Hjulmand til at ændre på sine planer op til den første kamp mod Tunesien på tirsdag.

Der skal meget væske til i varmen. Spillerne kan ikke yde nok om formiddagen, fordi temperaturerne er for høje, så træningen er flyttet til sent på eftermiddagen. Foto: Lars Poulsen.

Temperaturer på 34-35 grader betyder, at det danske landshold må flytte sine træningspas, fordi det ikke giver nogen mening at træne om formiddagen, hvor solen står højt på himlen, og varmen er meget trykkende.

Kasper Hjulmand har flyttet flere træninger til senere på dagen, fordi der er alt for varmt i Qatar om morgenen. Foto: Lars Poulsen.

- Vi kan normalt bedst lide morgentræning. Men vi kan ikke få den intensitet på træningsbanen, som vi ønsker, på grund af de høje temperaturer.

- Derfor har vi i hvert fald to dage valgt at flytte træningen til om eftermiddagen. Siden må vi se, om det bliver nødvendigt at flytte flere træninger, forklarer landstræner Kasper Hjulmand fredag på et meget velbesøgt pressemøde på Al-Sailiya Sports Club i udkanten af Doha.

Kasper Hjulmand havde på forhånd ventet, at temperaturerne ville være nede i niveauet 25-30 grader, men den trykkende varme er i sandhed også en stor udfordring for spillerne på træningsbanen.

Jens Stryger kan mærke varmen og må drikke ekstra vand. Foto: Lars Poulsen

- Jeg kan virkelig godt mærke varmen. Jeg drikker en masse vand og fylder godt på med diverse former for væske. Og man kan godt komme til at drikke for meget.

- Vi ved, hvordan ens krop håndterer det bedst, og så har vi en god dialog med vores sundhedsstab. Men det er godt nok varmt.

Den danske landsholdstrup har fået et stort, fint træningsanlæg med tre baner.

’Sports for life’ står der indgraveret i murene rundt om det store træningsanlæg, hvor op imod 40 sikkerhedsvagter dagligt passer på de danske spillere på træningsbanen.

Spillerne har ingen problemer med at holde varmen i Doha. Her skifter Daniel Wass trøje. Foto: Lars Poulsen.

Mikkel Damsgaard gør store fremskridt og kan komme i spil til tirsdagens kamp mod Tunesien.

Til gengæld er der meget stor tvivl om Jonas Wind i forhold til tirsdagens kamp.

- Jonas bliver ikke klar til at spille fra start tirsdag. Han har foreløbigt ikke været med i særlig meget. Nu må vi se de næste dage, forklarer Kasper Hjulmand, der stadig holder døren åben for mulige udskiftninger i truppen. Det kan ske helt frem til mandag aften.

- Jeg håber ikke, at vi skal foretage udskiftninger, men det er der selvfølgelig en risiko for.

- Vi må tage en status på den front søndag, og så har vi mandag til at beslutte os, forklarer landstræneren.

