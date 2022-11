Verdensstjerne benægter Qatar-rygter

Den britiske sangstjerne Dua Lipa afviser nu blankt rygterne om, at hun skal spille koncert ved VM i Qatar

Hun er en af klodens hotteste popstjerner, og rygterne har svirret om, at Dua Lipa skal til Qatar og optræde under den kommende slutrunde.

Men VM-fans kommer ikke til at skråle med på hits som New Rules og Don't Start Now til live-koncert i Qatar. Det fastslår Dua Lipa selv i en story på Instagram.

'Der foregår i øjeblikket en del spekulationer om, om jeg skal spille til VM-åbningsceremonien i Qatar. Jeg skal ikke spille og har aldrig været involveret i forhandlinger om at skulle spille', skriver stjernen.

I samme omgang sender hun en decideret sviner af sted mod VM-arrangørerne.

'Jeg vil heppe på England på afstand og se frem til at besøge Qatar, når landet har opfyldt alle de menneskerettigheder, de svor at opfylde, da de vandt værtsskabet til VM'.

I øjeblikket turnerer Dua Lupa rundt i Australien med sin Future Nostalgia-tour.

Andre stjerner skal spille

Det er dog ikke alle musikstjerner, der vægter menneskerettigheder lige så højt som Dua Lipa.

Det er nemlig lykkedes VM-arrangørerne at lokke adskillige andre store musiknavne til Qatar, herunder de to danske DJ's Martin Jensen og Morten Breum.

Også internationale artister som Sean Paul, David Guetta, Steve Aoki, Calvin Harris, Maître Gims og Scooter er at finde på listen over musiknavne, der giver koncerter i Qatar under VM.

Slutrunden starter søndag 20. november - menneskerettigheder eller ej.

