- Vi er klar til at tage vores tæsk

- Vi er vrede på os selv.

Andreas Christensen var en af de få danske landsholdsspillere, der kunne kigge sig selv i spejlet efter 0-1-nederlaget til Australien.

Et sensationelt dansk VM-exit senere er han mærket. Ramt af den historisk ringe skæbne.

Et tema, der har fyldt luften i det omklædningsrum, han netop kom traskende fra.

- Vi har talt om, at vi havde højere tanker om os selv.

- Vi er klar til at tage de tæsk, der kommer fra jer og udefra.

- Vi ved, hvor gode vi kan være, men nu ved vi også, hvor langt ned vi kan komme.

Foto: Lars Poulsen

Fra den totale succeshistorie under EM er det nu gået fra 0 til 100 i den gale retning.

Nederlag til Frankrig og Australien og uafgjort mod Tunesien er virkelighed.

For mange af Kasper Hjulmands udvalgte har ikke ramt form, og presset fra et VM i Qatar med regnbuedebatter og andre forstyrrende elementer har været en formidlende omstændighed.

Det erkender Barcelona-spilleren nu, selvom han ikke er meget for at sige det.

- Det burde ikke have effekt på resultaterne. Men selvfølgelig har det fyldt lidt.

- Det har været i baggrunden hele tiden. Jeg synes, vi har gjort det godt, men vi har lagt mærke til det.

- I har ikke et resultat ved pausen, og I bliver domineret, da I kommer ud? Hvorfor er det ikke jer, der vil vinde den her kamp?

- Det er ikke følelsen derinde. Vi skulle passe på, at det ikke bliver alt for hektisk, men det var en dårlig plan.

- Heldigvis er vi et ungt hold. Vi har mange slutrunder foran os, slutter 'AC'.

