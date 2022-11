Vi lægger os fladt ned

Hovedet satte han lidt på skrå.

Stemmen var lav og ikke som sædvanlig høj og klar.

Landsholdets kaptajn var knust. Han var frustreret over det hurtige og pinlige VM-exit fra gruppespillet.

Sendt ud på røv og albuer med ét point og en sidsteplads.

Simon Kjær hænger med hovedet ude i udskiftningsboksen. Han var for skadet til at komme på banen mod Australien. Foto: Lars Poulsen.

- Vi er klar til at tage tæskene. Vi fortjener dem. Vi har slet ikke præsteret tilfredsstillende ved VM.

- Vi lægger og fladt ned og beklager. Men det her ændrer ikke på, hvem vi er som mennesker og hvad vi kan på en fodboldbane. Vi er ikke blevet dårligere fodboldspillere, fordi vi ryger ud nu, siger Simon Kjær.

Han blev ikke spilleklar til opgøret mod Australien. Han blev testet dagen før kampen, men låret var ikke i en tilstand til, han kunne gå på banen.

-- Jeg spiller ikke, fordi jeg ikke er i stand til at spille med mit lår. Det er altid Kaspers beslutning, hvem der spiller. Og mod Australien kunne jeg ikke spille 90 minutter. Og ja, det er utrolig frustrerende for mig, siger Simon Kjær.

- Jeg er utrolig skuffet og ked af det på holdets vegne. Vi havde store forventninger, men vi har ikke været dygtige nok til de små detaljer. Det må Kasper nu hjem og analysere, påpeger han.

Simon Kjær blev testet før kampen, og her besluttede Kasper Hjulmand, han ikke var klar til at spille. Lårskaden var for alvorlig. Foto: Lars Poulsen.

Simon du fylder 34 år, er det her din sidste VM-slutrunde?

- Nej, det tænker jeg ikke. Det er over mit lig, hvis det er min sidste VM-slutrunde.

Det er en markant melding?

- Jeg kan se nogle på 39, der er med til denne slutrunde. Hvorfor kan jeg ikke også være det? Sådan ser jeg nu engang på det.

- Jeg kommer til at spille ti år endnu. Det seneste år har jeg fået meget igennem, og jeg har aldrig haft problemer med at finde motivationen. Jeg glæder mig til at se fremad, siger landsholdets anfører, der før kampen holdt en kort peptalk i spillergangen, inden spillerne trådte ud til opvarmningen.

Pierre Emile Højbjerg leverede en meget skuffende VM-slutrunde. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg sagde, vi går ud sammen. Det er holdet der vinder og i dag er det holdet, der taber.

- Vi har så meget kvalitet i vores trup, men vi må erkende, vi ikke evner at få det forløst.

Har al den snak, der er foregået uden for banen påvirket jer spillere?

- Jeg tror, det har påvirket os alle sammen. Men det bliver aldrig en undskyldning. Vi skal kunne skille de to ting ad.

- Men skulle VM være spillet her? Nej, det synes vi heller ikke.

Christian Eriksen var skuffet. han leverede også en skuffende slutrunde, hvor han slet ikke ramte topniveauet. Foto: Lars Poulsen.

- Vi har ikke formået at levere, hvad der kræves på banen.

- Vi talte om, vi ønsker at vinde noget med det her hold. Det har ikke ændret sig.

- Men selvfølgelig skal vi lige nu beklage. Men jeg regner og håber på, at støtten vil være den samme fra danskerne, pointerer Simon Kjær.

