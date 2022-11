Vi mangler det hele

Det danske landshold er blevet modsætningernes landshold.

Fra sidste års sublime indsats til den gigantiske nedtur ved VM.

Fra himmel til helvede.

Fra EM-semifinale til en sidsteplads i gruppespillet efter Frankrig, Australien og Tunesien.

En kæmpemæssig sportslig nedtur.

Ingen glæde på den danske bænk. Foto: Lars Poulsen.

Og ingen mål i åbent spil. Kun Andreas Christensen formåede at score efter en dødbold mod Frankrig.

- Vi er skuffede, irriterede og meget ærgerlige over det her, siger Andreas Cornelius.

Hvad er årsagen eller forklaringen på nedturen?

- Jeg kommer ikke til at stå her og komme med forklaringer, 10 minutter efter vi har tabt.

- Det bliver ikke mig, der kommer til at give forklaringer på det her.

- Vi må erkende, vi har underpræsteret ved VM. Som de fleste andre har jeg gjort, hvad jeg kunne op til VM, forklarer Andreas Cornelius, der ikke kom med det bedste målsnit til VM.

Han har således endnu ikke scoret et mål for FCK i Superligaen, siden han vendte hjem i slutningen af august.

Joachim Andersen præsterede langt under niveau mod Australien. Foto: Lars Poulsen.

Var mentaliteten og vildskaben god nok?

- Det er svært at sige, der mangler vildskab. Der mangler lidt af det hele hos os.

- For meget vildskab, så mister du koncentration og noget kvalitet. Det handler om at ramme højt niveau. Det gjorde vi bare ikke under VM-slutrunden, erkender FCK-angriberen.

Han erkender, at Danmark burde have udnyttet det massive spilovertag langt bedre end tilfældet var i de 96 minutter.

Christian Eriksen skuffede danskerne under VM. Han ramte slet ikke sit niveau. Foto: Lars Poulsen.

For man sad ikke tilbage med en følelse, at Danmark havde brændt den ene store chance efter den anden.

Danmark evnede ikke at skabe én stor åben målchance mod Australien.

Blodbold: Fodbold på de dødes grave