Viaplay-profil i Argentina: - Et kaos

Det kan blive en lang og varm bustur for Lionel Messi og de argentinske stjerner, når de for anden gang inden for et døgn skal hyldes af hele den argentinske befolkning

Argentina er på den anden ende.

Og det er ganske forståeligt. For første gang i 36 år har argentinerne vundet VM i fodbold. Natten til tirsdag dansk tid ankom Lionel Messi og holdkammeraterne til Buenos Aires, hvor de blev fejret.

Her var Messi og flere af landsholdsspillerne tæt på at blive ramt af lavthængende kabler i den åbne bus. Den helt store fejring fortsætter tirsdag.

- Det hele er meget ukontrollerbart hernede også i forhold til sikkerheden. Det, der bliver snakket om lige nu, er sikkerheden. Det kræver tusindvis af politifolk at få sikkerheden på plads, siger Viaplay-kommentator Jonas Schwartz til Ekstra Bladet.

Han er argentinsk gift og er lige nu på ferie i det fodboldgale land.

Festen fortsætter og fortsætter i Argentina, hvor Viaplays kommentator Jonas Schwartz er. Privatfoto

Alle verdensmestrene tog allerede forskud på fejringen, kort efter de var landet i Buenos Aires. Foto: Tomas Cuesta/Ritzai Scanpix

- Det er foregået med vanlig argentinsk stil. Der er ikke rigtig en overordnet plan.

Annonce:

- Det bliver et kaos, og hvad med spillerne? Der kommer til at være så mange mennesker på gaden, så bussen kommer til at køre meget langsomt. Om ikke så lang tid er det måske 35 grader hernede, og de skal måske være i den bus i ti timer.

- Vejene vil være fuldstændig fyldte med mennesker. Der er også snak om, at de vil forkorte ruten, fordi de skal være så lang tid i bussen med høje temperaturer.

Argentinerne strømmer naturligvis ud på gaden for at fejre deres helte. Foto: Tomas Cuesta/Ritzau Scanpix

Fuldstændig eufori

Ikke overraskende betyder VM-titlen alt for de mange argentinere.

- Man finder ikke mange lande, hvor fodbolden har en større rolle i samfundet. Landsholdet er gigantisk hernede. Det er et land i fuldstændig eufori.

Argentinas første VM-titel siden 1986 bliver fejret med manér. Foto: Agustin Marcarian/Ritzau Scanpix

- Der kommer til at være så vanvittigt mange mennesker. Jeg tror, at det måske er uforståeligt for danskere. Vi fyldte Rådhuspladsen i 1992.

- Der syntes vi også, at der var mange mennesker, men det er overalt, at der kommer til at være mennesker. Måske millioner af mennesker her i Buenos Aires, siger Jonas Schwartz.

Annonce:

Lionel Messi og Argentina blev verdensmestre efter en af de mest underholdende VM-finaler nogensinde. Efter godt to timers fodbold var stillingen 3-3, og finalen blev afgjort i straffesparkskonkurrence.