Vil droppe FIFA's VM-billeder

Smukke billeder af byens mest ikoniske bygninger, en skyline badet i orange lys fra solnedgangen. Nypudsede glasfacader og overdådige turistfasciliteter.

Når et land eller en bestemt by er vært ved et stort internationalt sportsevent, er det normalt, at tv-transmissionen viser området frem fra dets bedste side.

Det er Qatar naturligvis interesserede i ved det kommende VM, og slutrundens broadcastere får da også tilsendt rigeligt med materiale af den kaliber.

Både norsk TV 2 og NRK (Norges svar på DR) har over for VG totalt afvist at gøre brug af 'beauty shots' under slutrunden.

Ifølge TV 2's fodboldredaktør i Danmark, Carsten Werge, er det heller ikke noget, den danske tv-station kommer til at gøre brug af i deres transmission.

- Vi er ikke interesserede i at tegne et glansbillede af Qatar eller Doha, siger Werge til Ekstra Bladet.

Hvis I får tilsendt en pakke med tv-billeder, som FIFA opfordrer jer til at sende, vil I så gøre det?

- Det vil vi ikke drømme om at gøre, nej. Det har ingen relevans i forhold til at lave en journalistisk dækning af slutrunden.

TV 2 kommer ikke til frivilligt at broadcaste smukke billeder af Dohas skyline. Foto: Suhaib Salem/Ritzau Scanpix

Fodboldredaktøren påpeger dog, at VM-transmissionen også sendes via et internationalt signal, som TV 2 ikke er herre over.

- Når vi sender fra et internationalt signal, ved vi jo ikke, hvad der kommer dér, siger han.

- Men det vil aldrig komme på tale, at vi bare smækker et eller andet postkort af Qatar ud i hjemmet til danskerne.

Det skal være relevant

Danmarks anden store VM-broadcaster, DR, forventer heller ikke at gøre brug af de såkaldte 'beauty shots' ved siden af det internationale signal.

- Vi er ikke sat i verden for at promovere lande eller byer, siger underdirektør i DR Nyheder med ansvar for sport, Anders Kern Boje, til Ekstra Bladet.

Omvendt vil han ikke udelukke at bruge dele af materialet.

- Hvis der er noget af det, der giver mening, så bruger vi det. Men det skal være relevant for os at vise.

Hvordan bliver det relevant for jeres udsendelse?

- Det er hypotetisk at svare på. Det er jo dybest set en journalistisk vurdering. Men jeg tror ikke, vi kommer til at bruge meget af det.

