Vild modtagelse: Japanske stjerner hyldet

Selvom det 'kun' blev til en ottendedelsfinale for det japanske landshold ved VM, blev mandskabet stadig modtaget af en stor mængde fans, der var mødt op i Narita lufthavn for at hylde deres helte.

Hungrende efter gode billeder og autografer stod fansene helt tæt i en stor klump for at få et glimt af stjernerne, der både havde præsteret at slå Tyskland og Spanien, hvilket betød, at det undertippede landshold sluttede øverst i gruppe E og dermed sendte Tyskland ud.

Foto: Kyodo/Ritzau Scanpix

Foto: Yuichi Yamazaki/Ritzau Scanpix

Foto: Yuichi Yamazaki/Ritzau Scanpix

Efter spillerne var ankommet i lufthavnen og havde hilst på de mange fans, blev der afholdt et pressemøde, hvor landstræner Hajime Moriyasu og anfører Maya Yoshida satte ord på slutrunden.

Der var god stemning på pressemødet. Foto: Yuichi Yamazaki/Ritzau Scanpix

Flere af de japanske spillere fik i den grad udmærket sig selv med flere gode præstationer i kampene. En af dem var Ritsu Doan, der til daglig spiller i tyske Freiburg.

Den hurtige kantspiller, som FCK i sidste sæson også var oppe mod, da de mødte PSV i Conference League, scorede et mål mod både Spanien og Tyskland.

Ritsu Doan gjorde fin reklame for sig selv under slutrunden. Foto: Yuichi Yamazuki/Ritzau Scanpix

Japan måtte se sig slået af Kroatien efter en tæt kamp, der i ordinær tid endte 1-1. Det hele skulle dermed afgøres via straffespark og her faldt japanerne helt sammen og brændte tre ud af fire spark.

Dermed er det Kroatien, der kan se frem til at møde VM-favoritterne fra Brasilien i kvartfinalen.