Vild rekord: - Det er et smukt øjeblik

Cristiano Ronaldo siger, at han nyder et 'smukt øjeblik', efter at han torsdag aften blev den første spiller nogensinde, der har scoret ved fem forskellige VM-slutrunder.

Det skete, da Portugal slog Ghana 3-2 i begge landes første kamp ved slutrunden i Qatar.

- Det er et smukt øjeblik i mit femte VM, siger Ronaldo efter kampen.

- Vi vandt. Vi startede på god fod. Det er en meget vigtig sejr. Vi ved, at den første kamp er fundamental i denne slags konkurrencer.

Efter kampen blev han også spurgt til denne uges nyhed om, at han forlader Manchester United øjeblikkeligt.

Skandaleforløbet omkring Cristiano Ronaldo tog fart, da superstjernen nægtede at lade sig indskifte i en kamp mod Tottenham og kulminerede foreløbigt med et 90 minutter langt interview, hvor Ronaldo langer ud efter både træner, ledelse og tidligere holdkammerater i Manchester United. Spørgsmålet er, hvad der skal ske med ham nu?

Til det svarede han, at det eneste, der er vigtigt for ham, er Portugals sejr.

- Alt det andet er lige meget, siger han.

Ronaldo scorede på et straffespark, som han blev tilkendt i anden halvleg.

Portugals landstræner, Fernando Santos, hylder den 37-årige landsholdsanfører og superstjerne.

- Jeg synes, at Cristiano er et fænomen, en legende. Om 50 års tid vil vi stadig tale om ham.

Ronaldo blev skiftet ud efter 88 minutter og modtog stort bifald fra tilskuerne på Stadium 974 i Doha ved det, der kan blive portugiserens sidste verdensmesterskab.

Portugals træner afviser hentydninger fra Ghanas landstræner, Otto Addo, til, at dommeren begik en fejl, da Ronaldo blev tilkendt straffesparket.

Ronaldo fik et straffespark efter et skub fra den ghanesiske forsvarsspiller Mohammed Salisu. Den ghanesiske træner mener, at dommeren burde have genset hændelsen på VAR.

- Hvis VAR siger til dommeren, at han skal se det, så ser han det.

- Hvis VAR ikke kalder dommeren over, er det, fordi de har set billederne, og der ikke var noget at se, siger Santos.