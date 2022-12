Vilde hotel-scener: Engelske stjerner får varm modtagelse

Der var fest på hotellet i Qatar, da englænderne kom tilbage efter at have indløst kvartfinale-billet.

Både hotelpersonale og fans tog godt imod de engelske stjerner, der blev modtaget med flag, konfetti og musik.

Ja, det var nærmest kun 'Football's Coming Home', der manglede at blive spillet.

Især Manchester City-stjernen Jack Grealish hyggede sig, mens flere andre spillere også tog del i festlighederne.

England udspillede Senegal i dele af ottendedelsfinalen, hvor de især havde succes med at stikke flere kontraknive ind. Med 3-0-sejren brager England ind i Frankrig på lørdag.

Da Holland vandt deres ottendedelsfinale i lørdags, blev de også mødt af festlige scener hjemme på hotellet.

Her så blandt andre landstræner Louis van Gaal ud til at nyde det gevaldigt. Han hev også mobilen frem for at filme modtagelsen.