Vilde scener efter overtidsdrama

Iran er på pointtavlen ved VM og endda med en sejr. Længe så det ellers ud til at blive 0-0 mod Wales, men på to mål dybt inde i tillægstiden vandt Iran med 2-0.

Wales var blevet ramt af slutrundens første udvisning til keeper Wayne Hennessey efter 85 minutter, og det udnyttede Iran til allersidst.

Først scorede Rouzbeh Cheshmi på et langskud til 1-0 efter 98 minutter, og to minutter senere cementerede Ramin Rezaeian sejren efter et kontraangreb, hvor han løftede bolden smart over den indskiftede Wales-keeper, Danny Ward.

Iran havde både flest chancer og de største af slagsen, men indtil slutfasen stod stolperne i vejen. Det endte dog alligevel med en meget fortjent sejr.

Med sejren har Iran tre point for to kampe, mens Wales har et. Gruppens øvrige hold, England og USA, har henholdsvis tre og et point inden deres møde fredag aften.

Annonce:

Wales havde bolden i egne rækker det meste af første halvleg, men ud over en stor mulighed til Kieffer Moore i indledningen, havde favoritten svært ved at veksle overtaget til åbne chancer.

Så var Iran faktisk mere direkte og farlig, når holdet var oppe i det walisiske felt.

Iran havde også bolden i nettet efter et kvarters spil, men VAR afslørede efterfølgende, at Ali Gholizadeh var i offsideposition, før han sendte bolden i nettet.

Kort inde i anden halvleg var Iran igen ekstremt tæt på 1-0. Sardar Azmoun blev sendt afsted mod mål og afsluttede på stolpen, og riposten havnede hos Gholizadeh, der sparkede bolden på den anden stolpe, før keeper Wayne Hennessey greb ind.

Efter 85 minutter kom Hennessey til at gribe lidt for meget ind. Langt uden for sit felt stoppede han en iraner med et knæ i hovedet, og efter et VAR-gennemsyn fandt dommer Mario Escobar det røde kort frem til målmanden.

Wales så alligevel ud til at holde stand trods Irans pres, men otte minutter inde i tillægstiden kom den iranske forløsning altså.