Vilde scener i Paris: 2.000 betjente indsat

Tusindvis af mennesker er mandag aften samlet i det centrale Paris for at hylde VM-sølvvinderne

Det blev ikke til nyt VM-guld for det franske fodboldlandshold.

Alligevel bliver de mandag aften taget imod som helte i Paris, hvor op mod 15.000 mennesker er mødt op for at hylde VM-sølvvinderne.

De massive menneskemængder betyder også, at der er indsat over 2.000 betjente for at holde ro i gadebilledet.

Det skriver en rækker franske medier herunder Le Parisien.

Tusindvis af mennesker er mandag mødt op i Paris for at hylde det franske fodboldlandshold. Foto: Geoffroy van der Hasselt/Ritzau Scanpix

VM-topscoreren Kylian Mbappé lader sig hylde. Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

Foto: Geoffroy van der Hasselt/Ritzau Scanpix

I første omgang var der ellers forvirring om, hvorvidt Kylian Mbappé, Olivier Giroud og resten af de franske stjerner overhovedet ville tage turen op på Crillon Hotels balkon med udsigt over Concorde-pladsen i den franske hovedstad.

Landets sportsminister havde således udtalt, at spillerne ville tage turen forbi Concorde Square, når flyet fra Qatar var landet i Paris, men siden kom der en kontramelding fra den franske fodboldpræsident, Noel Le Graet, om, at de skuffede spillere ville tage direkte hjem fra lufthavnen.

Men nu er spillerne altså ankommet til Paris' bymidte for at lade sig hylde.

Foto: Sarah Meyssonnier/Ritzau Scanpix

Foto: Geoffroy van der Hasselt/Ritzau Scanpix

Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

- Det er vores pligt at takke alle disse franske mænd og kvinder for deres støtte. De gav os alle så meget styrke og har været igennem nogle fantastiske følelser, selvom det endte hårdt til sidst, udtaler landstræner, Didier Deschsamps, ifølge RMC Sport.

Frankrig endte med at tabe VM-finalen, selvom de takket være en flyvende Kylian Mbappé formåede at vende 0-2 til 2-2, hvilket sendte opgøret i forlænget spilletid.

Siden endte det hele med at skulle afgøres fra straffesparkspletten, og her var det Argentina, der var skarpest og derfor kunne lade sig hylde som verdensmestre.

Dermed formåede franskmændene ikke at forsvare VM-triumfen fra 2018.