Vilde scener: Kroater i ekstase over VM-bronze

Der blev festet på ægte Balkan-manér i Zagrebs gader efter Kroatiens sejr over Marokko

Det er intet mindre end imponerende.

For anden VM-slutrunde i træk står Kroatien med metal om halsen efter deres 2-1 sejr over Marokko i bronzekampen.

Vi taler om et land med cirka fire millioner indbyggere. Og tilsyneladende går en ganske betydelig del af dem op i fodbold.

Billeder fra hovedstaden, Zagreb, viser, hvordan byen var fyldt med borgere, der festede løs i gaderne efter kampen.

Foto: DENIS LOVROVIC/Ritzau Scanpix

Som man kan forvente af et land på Balkan, gik festen ikke stille for sig.

Menneskemængderne blev lyst op af et hav af romerlys, mens kroatiske slagsange prydede lydbilledet.

Kritikere vil mene, at bronzekampen er ligegyldigt fyld. Men det er ikke en holdning, kroaterne deler.

Da slutfløjtet lød, stormede spillere og stab på banen og omfavnede hinanden.

- Vi vandt bronzemedaljer, men det føles, som om vi har vundet guld i aften, lød det fra landstræner, Zlatko Dalic, efter kampen ifølge BBC.

Foto: PAUL CHILDS/Ritzau Scanpix

Anfører Luka Modric, der måske spillede sin sidste VM-kamp, var også fuld af begejstring.

- Vi opnåede noget stort for kroatisk fodbold. Vi ville have guld, og vi var tæt på.

- I sidste ende kan vi tage hjem som vindere. Kroatien er ikke et mirakel, der dukker op hvert 20. år. Vi har bevist, at vi er konstante, og at vi ikke skal ses som en dark horse, men som en fodboldmagt, sagde Luka Modric.

Kroatien fik en drømmestart på kampen og kom foran efter syv minutter. Bare to minutter senere udlignede Marokko, men et drømmemål af Miroslav Orsic inden pausen endte med at sikre kroaterne sejren og VM-bronzemedaljerne.