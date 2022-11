Vilde VM-scener: Det slutter her for Ecuador

Senegal stod for presset.

Afrikanerne var tirsdag mere eller mindre tvunget til at slå Ecuador for at gå videre fra gruppespillet ved VM i Qatar, og det lykkedes.

Et brag af en scoring fra Kalidou Koulibaly sørgede for, at Senegal vandt 2-1 og spillede sig i ottendedelsfinalerne.

Scoringen kom, blot to minutter efter at Ecuador havde udlignet til 1-1 i anden halvleg. Målet betød, at ecuadorianerne på det tidspunkt havde billetten til ottendedelsfinalen. Men den blev altså flået ud af hænderne på dem.

Resultatet betyder, at Senegal snupper andenpladsen i gruppe A efter Holland, som uden at anstrenge sig slog Qatar med 2-0 i den anden kamp i gruppen tirsdag.

Senegal skal møde det hold, der slutter på førstepladsen i gruppe B. Det varmeste bud er England, der fører gruppen inden tirsdagens kamp mod Wales. Iran og USA er også i spil til gruppesejren.

Ismaïla Sarr (til højre) scorede på straffespark for Senegal i første halvleg. Foto: Ozan Kose/Ritzau Scanpix

Senegal var fra start det farligste hold på græstæppet i Qatar. Idrissa Gueye og Boulaye Dia fik begge store chancer i løbet af de første ti minutter, men de misbrugte begge.

Med tre minutter tilbage af den ordinære spilletid i første halvleg kom forløsningen. Ismaïla Sarr blev nedlagt af Piero Hincapie, og så fik Senegal straffespark. Sarr stod selv for eksekveringen, og det gjorde han iskoldt.

Ecuador var dermed tvunget til at presse på for at holde liv i håbet om avancement, og det var tydeligt fra anden halvlegs begyndelse.

Senegal blev trykket langt tilbage på banen, mens Ecuador ledte efter svage punkter i forskansningen.

Det virkede længe som en besværlig opgave, og Ecuador skulle da også have en dødbold for at få hul på bylden efter 68 minutter.

Felix Torres steg overlegent op til et hjørnespark og headede bolden ned for fødderne af Moisés Caicedo, som i helt fri position vinklede bolden i nettet.

Ecuadorianerne jublede som vanvittige, men fik hurtigt armene ned igen.

To minutter efter Ecuadors udligning scorede Senegal - også på en dødbold. Et godt frispark sørgede for, at Ecuador ikke formåede at få bolden ud af feltet. I stedet havnede den hos Kalidou Koulibaly, som flugtede den i nettet.

Ecuador måtte derefter satse hele butikken. Men det førte intet med sig.

