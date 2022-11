Vinderens VM-guide: Sådan slår du venner og kolleger

Ekstra Bladets manager-ekspert, der vandt over 150.000 konkurrenter under EM-spillet, er klar til at guide dig til succes i managerspillet til VM i Qatar. Læs her hvordan

Er gloser som transferfælden, målmandsfinten og enablers fremmedord for dig? Eller vil du blot blive klogere på de små detaljer, der kan bringe dig helt til tops i VM Managerspillet og førstepræmien på 75.000 kroner?

Én, der kender opskriften på succes, er Ekstra Bladets managerekspert, der vandt managerspillet til EM-slutrunden i 2021 foran 150.000 andre håbefulde.

Eksperten vil under hele VM-managerspillet dele sine anbefalinger til, hvilke 11 spillere du bør vælge, for at få chefen, vennerne og kollegerne ned med nakken.



Her får du hans tre tips til at komme godt fra start i VM Manager, der udbydes af Holdet.dk.

Prioriter offensiven

Hvis du er typen, der primært spiller managerspil med vennerne og kollegerne i forbindelse med slutrunder, er nyheden til dette VM, at pointsystemet er blevet opdateret til fordel for de offensive spillere.

En scoring giver nu 25.000 ekstra, mens en assist præmieres med 60.000 frem for 50.000.

Som udgangspunkt er det en ændring, der gavner alle positioner ligeligt, men det kommer alligevel de offensive spillere mest til gode.

Angriberne får nu 25 procent mere for at score, midtbanen får et løft på 20 procent, mens stigningen kun er knap 17 procent for forsvaret.

Konkret medfører det, at hvor to scoringer fra forsvaret før kunne udligne tre fra angrebet, vil offensiven med det nye pointsystem have overhånden.

Samtidig er de 10.000 ekstra for en assist til større gavn for de offensive spillere, der oftere er i oplæggerens rolle, mens rent bur-bonussen fortsat kun er på 50.000.

Samlet betyder det, at det nu endnu bedre kan betale sig at prioritere målscorere og derfor typisk offensiven frem for muligheden for rent bur og sejrsbonus.

Læg dertil, at der i VM Manager gives en bonus til kampens spiller. En ære, der ved VM i 2018 tilfaldt en målscorer i mere end fire af fem kampe.

Det nye pointsystem er en gave for dem, der får målnettet til at blafre. Foto: Annegret Hilse/Ritzau Scanpix.

Hellere konge på et skodhold end skod på et kongehold

En tendens i de fleste managarspil på holdet.dk er det, jeg kalder N'Golo Kanté-syndromet opkaldt efter den franske midtbanespiller, der er omtrent lige så dygtig, som han er defensiv.

I franskmandens fravær ved VM kan vi jo navngive det efter Frenkie de Jong eller brasilanske Fred i stedet.

Syndromet består i, at defensive midtbanespillere fra storholdene ofte er i høj kurs, fordi de prissættes på niveau med spillerne fra de mindre nationer. Det er dog en fælde efter min mening.

Ganske vist er sandsynligheden for sejrsbonus større hos Frankrig, Brasilien og de andre forhåndsfavoritter, men VM Manager vindes af målscorerne.

Af den årsag bør det i min optik altid være en prioritet at opsøge de offensive profiler - også hvis det indebærer at nøjes med Serbien frem for Spanien.

Det skal ikke forstås som en opfordring til at satse på David i kampen mod Goliat, men det er en opfordring til at skifte hyppigere ud i gruppespillet, hvor selv mindre nationer kan være svage favoritter eller måske blot marginalt undertippet i enkelte kampe.

Derfor kommer jeg også til at have større fidus til Boufal end Kovasic, når Marokko og Kroatien brager sammen i første runde.

Se ekspertens guide til, hvordan du sammensætter et vinderhold i VM Manager.

Tottenham-stjernen Heung-min Son er én af de spillere, der kan få succes i VM Manager, selvom Sydkorea næppe går videre fra gruppen. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix.

Kompromisløst kaptajnvalg

Kompromiser er uundgåelige i VM Manager, hvor budgettet sætter sine begrænsninger. Et sted du til gengæld ikke må gå på kompromis, er dit valg af kaptajn, som får fordoblet sin indtjening i runden.

Derfor er det vigtigt, at man kigger en runde frem og sørger for, at man altid har en oplagt kandidat, men lader det sig ikke gøre, ville jeg ikke tøve med at skifte ud.

Også selvom der er en omkostning på én procent af købsprisen forbundet med at skifte ud - det såkaldte transfergebyr.

En spiller til 5 millioner koster derfor 50.000 ekstra i gebyrer.

Jeg vil eksempelvis hellere betale gebyr, end jeg lade mig nøjes med Kylian Mbappé frem for Neymar, hvis sidstnævnte har en mere fordelagtigt kamp.

Årsagen er, at transfergebyret reelt kun er det halve, hvis du følger et køb op med en anførerbind.

Byttet fra Mbappé til Neymar koster stadig én procent af sidstnævntes købspris svarende til 90.000, men Neymar skal på grund af kaptajnbonusen blot vækste 45.000 mere end franskmanden for, at handlen tjener sig hjem.

Det svarer end ikke til en assist!

Så lad dig ikke nøjes, når det kommer til kaptajnvalget.

Det er vigtigt altid at have et oplagt kaptajnvalg, lyder det fra Ekstra Bladets ekspert. Foto: Lou Benoist/Ritzau Scanpix.

