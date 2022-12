VM-chok: Kroatien slår Brasilien ud

Der blev taget hul på kvartfinalerne ved VM i Qatar fredag eftermiddag.

Menuen stod i første omgang på dansende brasilianere mod straffesparkseksperterne fra Kroatien, men på trods af et hav af gudsbenådet fodboldsspillere på grønsværen, blev kampen en decideret langgaber, men endte med at blive et gigantisk drama til sidst.

Kampen endte i forlænget spilletid, hvor der var drama for alle pengene. Hvert hold fik bolden i kassen, og det hele skulle derfor afgøres på straffespark, hvor Kroatien endnu engang viste sig som eksperter og stjal semifinale-pladsen fra Brasilien.

Foto: Nelson Almeida/Ritzau Scanpix

Sløj samba-bold

Hverken Neymar, Vinicius Junior eller Raphina kunne få samba-bolden til at flyde mod Kroatiens bundsolide organisation, der blev orkestreret af den 37-årige Luka Modric på midten.

Den kroatiske veteran Luka Modric leverede endnu en verdensklasse præstation på den kroatiske midtbane. Foto: Gabriel Bouys/Ritzau Scanpix

Annonce:

Som kampen skred frem, begyndte flere og flere brasilianske fans nok at frygte den europæiske forbandelse, der har hærget Brasiliens seneste fire VM-slutrunder.

Vi skal nemlig tilbage til 2002, hvor Brasilien vandt det hele, for at finde en slutrunde, hvor Brasilien slog et europæisk hold i knockoutfasen.

Brasilien viste i glimt, hvor hurtigt det kan gå, når sambabolden først ruller, men det blev ikke til mere end to gode muligheder til Neymar og Lucas Paqueta, som en storspillende Dominik Livakovic i målet tog sig af.

Neymar forsøgte ihærdigt at få bolden i kassen, men det var sværere end som så for superstjernen. Foto: Hannah Mckay/Ritzau Scanpix

Det endte derfor i forlænget spilletid, og her gik det ellers amok.

Neymar åbnede målkontoen efter 106. minutter til euforisk jubel for Brasilien, men glæden var dog kort.

Efter 116. minutter satte Bruno Petkovic nemlig udligningen i kassen, og så skulle det hele afgøres på straffespark.

Unge Rodrygo og Marquinhos kunne ikke stå for presset og brændte, og da samtlige af kroaterne scorede, så sluttede VM-eventyret for Brasilien.