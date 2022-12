VM-fans raser over præsident: Du er en tyv!

Marokkanske fans valfartede til Qatar og VM-semifinale - bare for at få sig en lang næse

Begejstringen over at nå VM-semifinalen fik præsidenten for det marokkanske fodboldforbund, Mohamed Boudrika, til at skumme helt over.

Han gik ud og lovede gratis billetter til 13.000 fans, der tog turen fra Marokko til Qatar.

Det fik rigtig mange marokkanere til at smide, hvad de havde i hænderne for at se den historiske kamp mod Frankrig.

I Qatar var der dog ikke meget andet end en lang næse til de ankomne nordafrikanere.

- Boudrika, din tyv...Boudrika, din tyv, sang rasende fans udenfor stadion, hvor det var gået op for dem, at der ikke var billetter som lovet.

Og det var endda kun dem, der rent faktisk var kommet med et fly. For samtidig måtte mange leve med, at flyafgange fra Casablance til Doha blev aflyst i 11. time.

Den første melding var, at Royal Air Maroc havde placeret 30 afgange til at fragte fans til Qatar.

Men sådan gik det ikke.

- Royal Air Maroc må beklage, men vores parter, Qatar Airways, har aflyst afgangene 14. december 2022 fra Casablanca til Doha som følge af de restriktioner, de qatarske myndigheder har pålagt, blev det informeret i lufthavnen i Marokkos største by.

Billetter til alle

Royal Air Maroc beklagede overfor de mennesker, der havde nået at købe flybillet, og lovede at refundere de penge, de havde brugt på billetter.

Læssevis af marokkanske fans opfordrer nu det nationale fodboldforbund til at undersøge, hvad der gik galt - og hvordan det gik galt. For var der overhovedet billetter, og hvis der var, hvor var de blevet af?

Boudrika havde endda lovet, at der ville være 'billetter til alle'. En frisk udmelding på dette tidspunkt af verdens største fodboldturnering. Selvom alle andre end værterne og FIFA har kunnet se, at der ikke har været udsolgt ret mange gange, så var det alligevel kækt at tro, at man bare sådan uden videre kunne få alle marokkanere ind.

Ifølge Sports News Africa skulle fordelingen af billetter ske tirsdag, og det var der angiveligt mange billetter, der gjorde. Men mediet mener at vide, at mange billetter havnede på det sorte marked.

De fans, der rent faktisk nåede hele vejen ind på stadion i Al Khor, fik sig en historisk oplevelse med det første afrikanske hold i en VM-semifinale nogensinde. Ja ja, så tabte de 2-0 til Frankrig, men i det mindste fik de lov at se kampen.