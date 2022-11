VM-farce: 'Jeg er homoseksuel'

Hvis man skulle gå rundt med den opfattelse, at man i FIFA ser stort på 'detaljer' som døde migrantarbejdere og mangelfulde menneskerettigheder, så er man gået helt galt i byen.

Nogenlunde sådan lød det hykleriske budskab, da FIFA-præsident Gianni Infantino lørdag afhold pressekonference i Qatar.

Her talte Infantino i det meste af en time og lod det blandt andet skinne klart igennem, at han finder den voldsomme kritik af turneringen fra internationale medier langt ud over det rimelige.

Gianni Infantino benyttede lørdagens pressekonference til at lange ud efter VM-kritikkerne. Foto: Ritzau Scanpix

Ja, schweizeren gik endda så langt som til at udnævne sig selv som medlem af de grupper, der dokumenteret er udsat for undertrykkelse og umenneskelig behandling i ørkenstaten.

- I dag føler jeg mig som qatarer. I dag føler jeg mig arabisk. I dag føler jeg mig homoseksuel. I dag føler jeg mig som en migrantarbejder, lød det tragikomisk fra fodboldbossen, som hidtil har haft mere travlt med at sikre FIFA penge i kassen end at tale de undertryktes sag.

Svært ved at holde masken

Ifølge norske VG havde en del af de fremmødte journalister da også mere end svært ved at holde masken under den bizarre forestilling.

Her fortalte Gianni Infantino blandt andet om sin egen opvækst for at illustrere, at han forstår, hvad det vil sige at nederst i samfundspyramiden.

- Jeg er søn af en migrantarbejder. Min far arbejdede meget, meget hårdt. Ikke i Qatar, men i Schweiz. Jeg husker udmærket, hvordan migrantarbejderne i Schweiz levede. Hvilke rettigheder de havde og hvad der skete med deres pas og deres lægetjek.

- Da jeg kom til Doha første gang, besøgte jeg deres boliger. Der blev jeg sendt tilbage til min egen barndom. Jeg sagde, 'dette er ikke godt'. Ligesom Schweiz i dag er et eksempel til efterfølgelse, har Qatar også ændret, lød det fra Infantino, som også underholdt med, at han selv har oplevet diskrimination på grund af sin engang røde hårpragt.

Gianni Infantino forsøgte også at lukke munden på kritikerne fra Europa ved at pege på forholdene for migranter i de europæiske lande.

- Så hvis I bekymrer jer om de mennesker, så gør som Qatar, og giv dem arbejde. En fremtid. Et håb. Det betyder ikke, at vi ikke skal se på det, der ikke fungerer. Men den moralprædiken er bare hykleri, lød budskabet fra talerstolen.

Gianni Infantino gentog også, at homoseksuelle er velkomne i Qatar under VM.